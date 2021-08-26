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18-річна дочка Кравець з келихом в руках разом з мамою відірвалася під хіт Ротару

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 09:51
18-річна дочка Кравець з келихом в руках разом з мамою відірвалася під хіт Ротару Колаж РБК-Україна: Олена Кравець з донькою Марією
Автор: Світлана Мащенко

18-річна Марія Кравець похвалилася новим відео, на якому вона запально танцює разом з мамою під безсмертний хіт Софії Ротару "Одна калина".

Про це дівчина відзвітувала на своїй сторінці в Instagram

Потанцювати 44-річна Олена разом з дочкою прийшли на святковий концерт, присвячений 30-річчю Незалежності України, що відбувся на НСК "Олімпійський" 24 серпня. А Софія Михайлівна Ротару стала однією з хедлайнерів шоу.

На кадрах видно, що дівчата танцюють під "Калину", а в руках Маша тримає келих зі світлою рідиною всередині.

18-річна дочка Кравець з келихом в руках разом з мамою відірвалася під хіт Ротару

Скрін: Олена Кравець з донькою Марією танцюють під Ротару

Відео можна подивитися за посиланням.

Як відомо, Софія Ротару відкрила святковий концерт на НСК "Олімпійський". Крім пісні "Одна калина", співачка виконала "Червону руту".

Для довідки:

Олена Кравець (у дівоцтві Маляшенко) одружена з екс-квншиком і колишнім продюсером "95 кварталу" Сергієм Кравцем. 24 лютого 2003-го у них народилася дочка Марія, а 15 серпня 2016-го на світ з'явилися двійнята Іван і Катя.

Раніше ми писали, що 18-річна дочка Олени Кравець відірвалася під Вєрку Сердючку і засвітила тату.

До слова, під час виступу гурту "Скрябін" на "Олімпійському" у фан-зону містично впали дрони.

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Олена Кравець
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