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18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)

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П'ятниця 03 грудня 2021 16:58
18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео) Юля Верба показала свій гардероб (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Івано-франківська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома більше як Verba, показала свою квартиру. Зокрема, 18-річна зірка показала свій гардероб та дорогий одяг.

Про це Верба розповіла в інтерв'ю "Ходят слухи".

Дівчина у своїй гардеробній показала сумочки відомих брендів. Зокрема, серед них маленька сумочка з крокодила "Yves Saint Laurent", сумочка "Marc Jacobs", яка оздоблена вовною. Також на поличках можна було побачити і вироби брендів "‎Pinkl", "Dolce & Gabbana" та "Dior".

Верба каже, що наразі вона носить лише оригінальні сумочки.

"Копії колись носила. Але зараз є можливість купувати краще. Я відчуваю кращу якість, тому і купую оригінальні. Сумочка тверда, пахуча. Скільки б я їх не носила, вони не псуються", - додала вона.

18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)Юля Верба похизувалась своїм гардеробом (скрін з відео)

Окрім того, зірка зазначила, що багато речей у неї залишилось на іншій квартирі.

Блогерка також похизувалася двома капелюхами українського дизайнера Руслана Багінського, ціна кожного приблизно 8 тисяч гривень.

На відео можна побачити велику поличку із дорогим взуттям.

18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)18-річна блогерка Юля Верба показала дорогезний гардероб, якому позаздрять топ-зірки (видео)

Юля Верба похизувалась своїм гардеробом (скрін з відео)

Найдорожчими у гардеробі блогерки виявилась сумочки "Dolce & Gabbana" та "Yves Saint Laurent", ціна яких приблизно 2 тисячі доларів.

Також знаменитість поділилась, що на місяць заробляє близько 1,2 млн гривень. Юля розповіла, що через активність її аудиторії, рекламодавці звертаються до її послуг по кілька разів.

Раніше ми повідомляли, що відома українська блогерка Саша Пустовіт засвітилася на фото зі своїм новим хлопцем.

Також ми писали, що відомий блогер влаштував "цирк" у центрі Києва через порушення ПДР.

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блогер Юлия Верба
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