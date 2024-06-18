18 червня: яке церковне свято сьогодні, чому треба пекти коровай

Сьогодні, 18 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула Триполійських за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Грек за походженням, Леонтій жив у I столітті під час правління Веспасіана та служив офіцером в його армії. Його військова кар’єра була блискавичною: завдяки інтелекту та хоробрості, а також стратегічним здібностям і вмінню керувати військом Леонтій дійшов до звання старшого генерала імперського війська.
Одного разу сталося диво зцілення Іпатія - одного з воїнів, і це приголомшило кожного, хто став свідком неймовірної події. Особливо здібності Леонтія вразили содата на ім'я Феодул, який відтепер наслідував Іпатія як приклад доброчестя та святості.
Як пояснює випадок сам зцілений, йому було видіння ангела, що наказав всім воїнам водночас вигукнути ім’я Леонтія для здійснення дива. Солдати прислухалися до голосу та виконали наказ, і одразу ж всі травми та поранення щезли. Після цього Феодул і Іпатій очолили військо та повели за собою на пошуки Леонтія.
Військова кар’єра не завадила Леонтію стати мучеником, адже він дотримувався головних постулатів християнської віри. Він вів праведне, благочестиве життя і мав непохитну віру в Христа.
У ті часи все ще було багато запеклих противників нової віри та переслідувачів християн. Один з таких, імператорський губернатор Адріан, віддав наказ схопити Леонтія, Іпатія та Феодула та ув’язнити.
Від мужніх воїнів вимагали відректися від Христа та принести жертву римським богам, а на відмову робити це, язичницькі фанатики погрожували жорстокими тортурами та навіть смертю. Жоден з ув’язнених чоловіків не погодився на це навіть перед обличчям смерті.
Леонтія, як головного, катували більш за всіх. Пізніше його змучене багатоденними тортурами тіло повісили на стовпі догори ногами та прив’язали до шиї важкий камінь. Губернатор віддав наказ бити палицями Леонтія до того моменту, поки він не відречеться від своєї віри.
Але ніщо не змусило мужнього воїна зрадити свою віру - Леонтій лишався непохитний перед будь-якими випробуваннями. Не змігши зламати дух мученика, його врешті решт вбили, а тіло вибросили за приказом губернатора за межи міста на розтерзання диким тваринам. Пізніше віряни знайшли рештки тіла святого мученика та поховали зі всіма почестями поблизу Тріполі.
Як вшановувати мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула Триполійських (ілюстрація: rivne.church.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Здавна в цей день існує традиція пекти коровай. Це символічне зображення сонця, яке завжди високо цінувалося українцями. Вважалося, що кожна людина, з’ївши сьогодні шматочок короваю стане щасливою на весь наступний рік, а всі її починання будуть супроводжуватися удачею.
Цього дня особливе значення має вранішня роса. За народними віруваннями, щоб зберегти молодість та покращити свє здоров’я, треба вмитися першою росою на світанку, коли сонце тільки починає підійматися над горизонтом.
Сьогодні іменини святкують: Данило, Опанас, Михайло, Леонтій, Єфросинія, Дар'я, Марія.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.