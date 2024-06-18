18 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нужно испечь каравай

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Грек по происхождению, Леонтий жил в I веке во время правления Веспасиана и служил офицером в его армии. Его военная карьера была молниеносной: благодаря интеллекту и храбрости, а также стратегическим способностям и умению управлять войском Леонтий дошел до звания старшего генерала имперского войска.

Однажды произошло чудо исцеления Ипатия - одного из воинов, и это ошеломило каждого, кто стал свидетелем невероятного события. Особенно способности Леонтия поразили солдата по имени Феодул, который отныне наследовал Ипатия как пример добродетели и святости.

Как объясняет чудо сам исцеленный, ему было видение ангела, что приказал всем воинам одновременно воскликнуть имя Леонтия для осуществления чуда. Солдаты прислушались к голосу и выполнили приказ, и сразу же все травмы и ранения исчезли. После этого Феодул и Ипатий возглавили войско и повели за собой на поиски Леонтия.

Военная карьера не помешала Леонтию стать мучеником, ведь он придерживался главных постулатов христианской веры. Он вел праведную, благочестивую жизнь и обладал непоколебимой верой во Христа.

В то время все еще было много ожесточенных противников новой веры и преследователей христиан. Один из таких, императорский губернатор Адриан, приказал схватить Леонтия, Ипатия и Феодуоа и заточить в тюрьму.

От мужественных воинов требовали отречься от Христа и принести жертву римским богам, а на отказ делать это, языческие фанатики угрожали жестокими пытками и даже смертью. Ни один из заключенных не согласился на это даже перед лицом смерти.

Леонтия, как главного, пытали больше всех. Позднее его измученное многодневными пытками тело повесили на столбе вверх ногами и привязали к шее тяжелый камень. Губернатор отдал приказ избивать палками Леонтия до того момента, пока он не отречется от своей веры.

Но ничто не смогло заставить мужественного воина предать свою веру - Леонтий оставался непоколебимым перед любыми испытаниями. Не сумев сламать дух мученика, его в конце концов убили, а тело по приказу губернатора выбросили за пределы города на растерзание диким животным. Позже верующие нашли остатки тела святого мученика и со всем почетом похоронили его вблизи Триполи.

Как почитать мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула Трехполийских (иллюстрация: rivne.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 18 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

жаловаться на неприятности и болезни, потому что тогда беда действительно надолго поселится рядом

кричать, повышать голос или ссориться - сегодня любое недопонимание с близкими может затянуться надолго

тратить много денег и бездельничать

хвастаться своими заслугами перед другими.

Издавна в этот день существует традиция печь каравай. Это символическое изображение солнца, которое всегда высоко ценилось украинцами. Считалось, что каждый человек, съев сегодня кусочек каравай станет счастливым на весь следующий год, а все его начинания будут сопровождаться удачей.

Народные приметы и традиции этого дня

если утром нет росы - весь день будет дождь

с самого рассвета душная погода - день будет ненастный

если утром стоит туман - то после обеда следует ждать жару

если сегодня дождит - будет снежная зима

розовый закат означает, что завтра будет жара

под вечер на небе появилась радуга - к хорошей погоде

а вот если луна отблескивает зеленоватым цветом - это предупреждение, что скоро будет засуха.

В этот день особое значение имеет роса. По народным верованиям, чтобы сохранить молодость и улучшить свое здоровье, нужно умыться первой росой на рассвете, когда солнце только начинает подниматься над горизонтом.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Даниил, Афанасий, Михаил, Леонтий, Ефросинья, Дарья, Мария.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: