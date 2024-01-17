17 січня - переломний день зими: що сьогодні не можна робити, а що обов'язково потрібно

Традиції цього дня

У народному календарі день отримав назву Антон Перезимник, оскільки дата вважалася переломом зими. На згадку про те, що преподобний довгий час боровся зі спокусами та демонами, наші предки за традицією здійснювали певні обряди-обереги, які вважали за надійний спосіб захиститися від нечистої сили та відвести псування.

Наші пращури вірили, що у цей день можна залякати нечисту силу та захистити себе від бісів та відьом. Для цього вранці від перехрестя потрібно йти до будинку задом наперед, а біля дверей ціпком перекреслити сліди.

Щоб позбутися псування, брали серп чи ніж і проводили їм землею на дорозі, що веде до будинку.

Господині цього дня готували частування для дітей у вигляді колобків із толокна, пшеничного борошна, олії, солі, яйця та молоко. Такі булочки символізували сонце і "притягували" літо, а також вважалися цілющими і могли, як вірили, захистити від біди та "хвацького ока".

Заборонялося цього дня жінкам прясти та в'язати - такі роботи обіцяли хвороби як самим порушницям, так і іншим членам родини.

Головні прикмети цього дня

Тепла погода - значить буде тепла зима

Якщо ж снігопад сьогодні, то це обіцяло пізню весну;

Якщо помітили білок, які збираються в одному дуплі, або вранці синиці голосно щебечуть, то чекай на довгі і люті морози;

У небі вночі місяць з хмар з'являється рідко і ненадовго - буде добрий урожай зернових культур; а якщо вночі небо ясне і місяць видно повністю, то врожай буде бідний.

Сьогодні святкують День ангела такі імена – Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.