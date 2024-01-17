17 января - переломный день зимы: что сегодня нельзя делать, а что обязательно нужно

17 января православные в Украине чтят память святого Антония Великого, египетского отшельника и инспиратора монашеской жизни в христианстве, который жил между III и IV веками.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В народном календаре день получил название Антон Перезимник, так как дата считалась переломом зимы. В память о том, что преподобный долгое время боролся с искушениям и демонами, наши предки по традиции совершали определенные обряды-обереги, которые считали надежным способом защититься от нечистой силы и отвести порчу.
Наши предки верили, что в этот день можно запугать нечистую силу и защитить свое жилище от бесов, колдунов и ведьм. Для этого утром от перекрестка нужно идти к дому задом наперед, а около дверей палкой перечеркнуть следы.
Чтобы избавиться от порчи, брали серп или нож и проводили им по земле на дороге, которая ведет к дому.
Хозяйки в этот день готовили угощения для детей в виде колобков из толокна, пшеничной муки, масла, соли, яйца и молоко. Такие булочки символизировали солнце и "притягивали" лето, а также считались целебными и могли, как верили, защитить от беды и "лихого ока".
Запрещалось в этот день женщинам прясть и вязать - такие работы сулили болезни как самим нарушительницам, так и другим членам семьи.
Сегодня празднуют День ангела такие имена - Антон, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван, Антонина.
Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.
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