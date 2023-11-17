17 листопада: яке сьогодні свято, що категорично не можна робити

17 листопада в Україні всі православні християни згадують про Григорія Чудотворця.
Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Святий завжди прагнув знайти справжній сенс життя і дізнався про нього тільки після того, як прочитав Євангеліє. У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята та гуляння. Дорослі та діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.
Наші пращури називали цей день "Григорій Зимовказувач" на честь Григорія Чудотворця Селяни йшли до колодязів чи водойм і прислухалися до води: якщо вода текла тихо, то зима буде теплою.
Цього дня заборонялося важко працювати і вирушати в далеку дорогу - вірили, що це принесе лише невдачі. Також не можна було хвалитися, інакше всі досягнення загубляться. Не дозволялося приміряти чуже вінчальне кільце, бо можна було викликати проблеми.
Григорій, Лазар, Михайло, Никон, Сергій, Андрій.
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