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17 листопада: яке сьогодні свято, що категорично не можна робити

Яке свято 17 листопада (УНІАН)
Автор: Styler

17 листопада в Україні всі православні християни згадують про Григорія Чудотворця.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Святий завжди прагнув знайти справжній сенс життя і дізнався про нього тільки після того, як прочитав Євангеліє. У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята та гуляння. Дорослі та діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.

Наші пращури називали цей день "Григорій Зимовказувач" на честь Григорія Чудотворця Селяни йшли до колодязів чи водойм і прислухалися до води: якщо вода текла тихо, то зима буде теплою.

Важливі прикмети цього дня

  • Хороша погода сьогодні прогнозує несурову зиму, і навпаки.
  • Похмура погода на Григорія означає, що сонячних днів взимку теж буде мало.
  • Темний лід на річці віщує гарний урожай.
  • Якщо у снігу пограти цього дня - прикмета, що весь наступний рік здоровим будеш.
  • Яка погода сьогодні, такою вона буде й узимку.
  • Мороз сьогодні віщує холодну зиму.

Що не можна робити у цей день

Цього дня заборонялося важко працювати і вирушати в далеку дорогу - вірили, що це принесе лише невдачі. Також не можна було хвалитися, інакше всі досягнення загубляться. Не дозволялося приміряти чуже вінчальне кільце, бо можна було викликати проблеми.

У кого сьогодні день ангела

Григорій, Лазар, Михайло, Никон, Сергій, Андрій.

 

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