17 ноября: какой сегодня праздник, что категорически нельзя делать

17 ноября в Украине все православные христиане вспоминают о Григорие Чудотворце.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.
Наши предки называли этот день "Григорий Зимоуказатель" в честь святого Григория Чудотворца. Крестьяне шли к колодцам или водоемам и прислушивались к воде: если вода текла тихо, значит, зима будет теплой.
В этот день запрещалось тяжело работать и отправляться в дальний путь - верили, что это принесет только неудачи. Также нельзя было хвастаться, иначе все достижения потеряются. Не разрешалось примерять чужое венчальное кольцо, потому что можно было навлечь на себя проблемы.
Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей, Андрей.
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