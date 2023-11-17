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17 ноября: какой сегодня праздник, что категорически нельзя делать

Какой праздник 17 ноября (УНИАН)
Автор: Styler

17 ноября в Украине все православные христиане вспоминают о Григорие Чудотворце.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Святой всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Наши предки называли этот день "Григорий Зимоуказатель" в честь святого Григория Чудотворца. Крестьяне шли к колодцам или водоемам и прислушивались к воде: если вода текла тихо, значит, зима будет теплой.

Важные приметы этого дня

  • Хорошая погода сегодня прогнозирует несуровую зиму, и наоборот.
  • Пасмурная погода на Григория - означает, что солнечных дней зимой тоже будет мало.
  • Темный лед на реке предвещает хороший урожай.
  • Если в снегу поиграть в этот день - примета, что весь следующий год здоровым будешь.
  • Какая погода сегодня, такой она будет и зимой.
  • Мороз сегодня предвещает холодную зиму.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещалось тяжело работать и отправляться в дальний путь - верили, что это принесет только неудачи. Также нельзя было хвастаться, иначе все достижения потеряются. Не разрешалось примерять чужое венчальное кольцо, потому что можно было навлечь на себя проблемы.

У кого сегодня день ангела

Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей, Андрей.

 

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