17 ноября: какой сегодня праздник, что категорически нельзя делать

Традиции этого дня

Святой всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Наши предки называли этот день "Григорий Зимоуказатель" в честь святого Григория Чудотворца. Крестьяне шли к колодцам или водоемам и прислушивались к воде: если вода текла тихо, значит, зима будет теплой.

Важные приметы этого дня

Хорошая погода сегодня прогнозирует несуровую зиму, и наоборот.

Пасмурная погода на Григория - означает, что солнечных дней зимой тоже будет мало.

Темный лед на реке предвещает хороший урожай.

Если в снегу поиграть в этот день - примета, что весь следующий год здоровым будешь.

Какая погода сегодня, такой она будет и зимой.

Мороз сегодня предвещает холодную зиму.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещалось тяжело работать и отправляться в дальний путь - верили, что это принесет только неудачи. Также нельзя было хвастаться, иначе все достижения потеряются. Не разрешалось примерять чужое венчальное кольцо, потому что можно было навлечь на себя проблемы.

У кого сегодня день ангела

Григорий, Лазарь, Михаил, Никон, Сергей, Андрей.