17-річний українець продавав персональні дані мільйонів користувачів

В Україні хакер продавав дані мільйонів користувачів (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Українець торгував даними на хакерському форумі та через месенджер

Український хакер за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримував доступ до персональних даних клієнтів у базах інтернет-магазинів та інших торгових онлайн-платформ.

Правоохоронці провели обшук в оселі 17-річного хлопця в Чернівцях і виявили докази несанкціонованого втручання в автоматизовані системи відомих компаній і збуту конфіденційної інформації. Про це 1 липня передали в прес-службі місцевої поліції.

Зазначається, що молодий хакер зміг заволодіти даними декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу.

Хлопець продавав персональні дані на хакерському форумі та через один з месенджерів.

У нього вдома слідчі виявили понад 300 тисяч текстових файлів з приватними даними. У хлопця вилучили комп'ютерну техніку, смартфони та накопичувачі інформації.

Поліція вже повідомила молодій людині про підозру за частинами 1 та 2 статті 361-2 - несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу. Стаття передбачає до 5 років позбавлення волі.

Відео: В Україні 17-річний хакер продавав в мережі дані мільйонів користувачів з усього світу

Раніше ми писали про те, що зловмисники нещодавно зламали Telegram, і особисті дані мільйонів користувачів витекли в мережу.

Також повідомлялося, що днями в Україні викрили продаж баз даних Держприкордонслужби.

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Автор: Володимир Костирін