UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

17 июня: что нельзя делать в этот церковный праздник, у кого именины

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 веках.

Про главные запреты и приметы этого дня - читайте в материале Styler.

Митрофан родился в III веке в Риме. Дометиан, его отец, к тому времени отверг ложные учения язычников и пришел к Христу. Он взял Митрофана и старшего сына и переехал в Византию. Там продолжил обучение у епископа Тита. Тот увидел усердие Дометиана и назначил его своим преемником. Митрофан взошел на епископский престол после своего отца и брата, в 316 году.

17 июня чествуют святого Митрофана (фото: ru.wikipedia.org)

В скором времени Византию посетил император Константин I. Ему очень понравился город и епископ, в беседе с которым он провел много часов. К тому времени Митрофан уже был в годах. Он провел добродетельную жизнь и был полон мудрости. Император попросил святителя сопровождать его в Рим.

Спустя время правитель перенес столицу империи в Византию и перевел туда Митрофана. В 325 году в Никее состоялось 1-е Вселенское Собрание епископата. На нем император назвал Митрофана своим отцом и выпросил для него титул патриарха. К тому времени святителю было 116 лет, и он не смог присутствовать на собрании. Спустя год Митрофан, первый патриарх Константинополя, мирно скончался.

Традиции этой даты

Наши предки называли его Митрофаном Навозником и любили за праведную жизнь. 17 июня в старину проводилось много земледельческих работ. Крестьяне поливали посаженые овощи, пропалывали и окучивали корнеплоды, боролись с вредителями. Этот день считался самым удачным для удобрения почвы навозом. Считалось, чем больше навоза, тем богаче урожай. Мало навоза в качестве удобрения, не ждите урожая хлеба.

Приметы этого дня

  • Если душно на восходе – будет плохая погода.

  • Если идет дождь – погода не изменится еще несколько дней.

  • Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

  • Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

  • Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

Что нельзя делать 17 июня

  • Запрещено выполнять тяжелую работу в доме.

  • Нельзя мыть или красить волосы, делать стрижку.

  • Нежелательно рвать цветы.

  • Не стоит вступать в конфликты с родными – ссора может затянуться надолго.

У кого сегодня именины

17 июня именины отмечают владельцы таких имен: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте, когда в Украине будем праздновать день отца.

Читайте РБК-Украина в Google News
праздники