17 червня: що не можна робити в це церковне свято, у кого іменини

Митрофан народився в III столітті в Римі. Дометіан, його батько, на той час відкинув помилкові вчення язичників і прийшов до Христа. Він взяв Митрофана і старшого сина і переїхав до Візантії. Там продовжив навчання у єпископа Тита. Той побачив старанність Дометіана і призначив його своїм наступником. Митрофан зійшов на єпископський престол після свого батька і брата, в 316 році.

17 червня вшановують святого Митрофана (фото: ru.wikipedia.org)



Незабаром Візантію відвідав імператор Костянтин I. йому дуже сподобалося місто і єпископ, в бесіді з яким він провів багато годин. На той час Митрофан уже був у роках. Він провів доброчесне життя і був сповнений мудрості. Імператор попросив святителя супроводжувати його до Риму.



Через деякий час правитель переніс столицю імперії до Візантії і перевів туди Митрофана. У 325 році в Нікеї відбулися 1-е Вселенські збори єпископату. На ньому імператор назвав Митрофана своїм батьком і випросив для нього титул Патріарха. На той час святителю було 116 років, і він не зміг бути присутнім на зборах. Через рік Митрофан, перший Патріарх Константинополя, мирно помер.

Традиції цієї дати

Наші предки називали його Митрофаном Навозником любили за праведне життя. 17 червня за старих часів проводилося багато землеробських робіт. Селяни поливали посаджені овочі, прополювали і підгортали коренеплоди, боролися зі шкідниками. Цей день вважався найвдалішим для удобрення грунту гноєм. Вважалося, чим більше гною, тим багатший урожай. Мало гною в якості добрива, не чекайте врожаю хліба.

Прикмети цього дня

Якщо душно на сході – буде погана погода.

Якщо йде дощ-погода не зміниться ще кілька днів.

Якщо Веселка на сході - буде гарна погода, на заході – до негоди.

Якщо яскраво пахне квітами - буде дощ.

Латаття закрилися і під воду пішли, а жаби виповзли – до опадів.

Що не можна робити 17 червня

Заборонено виконувати важку роботу в будинку.

Не можна мити або фарбувати волосся, робити стрижку.

Небажано рвати квіти.

Не варто вступати в конфлікти з рідними – сварка може затягнутися надовго.

У кого сьогодні іменини

17 червня іменини відзначають власники таких імен: Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Березня, Марфа, Софія.