17 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна позичати гроші

Сьогодні, 17 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла та преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського за новим церковним календарем. У народі цей день називають Молодий Ярило (Мануїл-сонцестій).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

День пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла

Мануїл, Савел та Ісмаїл були братами та походили з аристократичного перського роду. Їхній батько дотримувався язичницьких вірувань, тоді як мати, яка була християнкою, таємно охрестила своїх синів і виховувала їх у православ'ї. Ця віра міцно закріпилася в їхньому житті, і брати були готові пожертвувати всім заради неї.

У 362 році всі троє вступили на військову службу і були відправлені від перського царя Шапура до імператора Юліана, щоб обговорити мирний договір між Персією та Римською імперією.

Імператор, дізнавшись про їхню християнську віру, велів їм здійснити жертвопринесення. Та брати категорично відмовилися брати участь у язичницькому обряді. Розлючений імператор наказав ув'язнити мирних посланців і піддати їх жорстоким катуванням.

Під час ув’язнення святі мученики проявляли стійкість і відсутність страху, продовжуючи прославляти Бога та молитись. Це розлютило імператора і він віддав наказ стратити посланців із Персії. Далі Юліан вирішив спалити тіла братів, але стався землетрус, і мощі мучеників зникли під землею.

Віряни молилися за душі страчених, щоб земля повернула тіла святих. Це сталося через два дні, і з мощей поширювався приємний аромат. Багато свідків цього дива, хто до цього лишався язичником, прийняли християнську віру.

У 362 році останки святих Мануїла, Савела та Ізмаїла були урочисто поховані. Вважається, що мощі братів мають дар чудотворіння.

Мануїл, Савел та Ісмаїл, фрагмент ікони (зображення: Вікіпедія)

День пам'яті преподобного Іпатія

Іпатій народився у побожній християнській родині. Змалку він прагнув до духовного розвитку та присвятив себе служінню Богові. В юності Іпатій приєднався до монастиря, де провів кілька років у навчанні та молитвах, набуваючи духовної мудрості.

Пізніше Іпатій став настоятелем Руфеніанського монастиря, зробивши його центром духовного розвитку та освіти для християн. Виділявся своєю мудрістю, скромністю та здатністю керувати християнською спільнотою, що сприяло збільшенню поваги та авторитету монастиря.

Також відомий своїми духовними звершеннями, що включають до себе безперервні молитви, допомогу нужденним і дотримання строгого посту. Протягом його життя відбулося багато чудес, що свідчать про святість і Божу благодать.

Після смерті Іпатій був канонізований і став шанованим святим. До його мощей і донині приходять багато паломників задля молитов і отримання благодаті.

Преподобний Іпатій Печерський, цілитель (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 17 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

лаятися, лихословити або з’ясовувати стосунки з будь-ким

лишатися ввечері наодинці, бо це може призвести до негараздів.

Також не рекомендується позичати гроші у борг, інакше можуть виникнути фінансові проблеми, які будуть супроводжувати вас протягом усього року.

Народні прикмети і традиції цього дня

вранці немає роси на траві - найближчим часом піде дощ

якщо черв'яки повилазили на землю - будуть опади

сонячно від самого світанку - завтра буде похмуро

дощ після полудня - затягнеться на весь день

багряний захід сонця - до сильного вітру і поганої погоди

веселка після обіду чи ввечері означає гарну і сонячну погоду на все літо

гроза вночі - наступний день буде погожим та ясним.

У наших пращурів цей день відомий під назвою Молодий Ярило (Мануїл-сонцестій), оскільки в дохристиянські часи він відзначався як свято бога сонця.

Вважається, що це ідеальний час для хатньої роботи, такої як прання, прибирання чи готування, а також сприятливий день для переїзду або зміни роботи.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Йосип, Ісмаїл, Клим, Кирило, Микита, Максим, Пелагея Савелій.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: