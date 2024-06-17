17 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя занимать деньги

Сегодня, 17 июня, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила и преподобного Ипатия, игумена Руфенианского по новому церковному календарю. В народе этот день называется Молодой Ярило (Мануил-солнцестой).

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила

Мануил, Савел и Исмаил были братьями, родом из аристократического персидского рода. Их отец соблюдал языческие верования, тогда как мать, которая была христианкой, тайно окрестила своих сыновей и воспитывала их в православии. Эта вера крепко закрепилась в их жизни, и братья были готовы пожертвовать всем ради нее.

В 362 году все трое вступили на военную службу и были отправлены от персидского царя Шапура к императору Юлиану, чтобы обсудить мирный договор между Персией и Римской империей.

Император, узнав об их христианской вере, велел им совершить жертвоприношение. Но братья категорически отказались участвовать в языческом обряде. Разъяренный император приказал заключить в тюрьму мирных посланцев и подвергнуть их жестоким пыткам.

Во время заключения святые мученики проявляли стойкость и отсутствие страха, продолжая прославлять Бога и молиться. Это разозлило императора и он отдал приказ казнить посланников из Персии. Далее Юлиан решил сжечь тела братьев, но произошло землетрясение, и мощи мучеников исчезли под землей.

Верующие молились о душах казненных, чтобы земля вернула тела святых. Это произошло через два дня, и из мощей распространялся приятный аромат. Многие свидетели этого чуда, кто до этого оставался язычником, приняли христианскую веру.

В 362 году останки святых Мануила, Савела и Измаила были торжественно похоронены. Считается, что мощи братьев обладают даром чудотворения.

Мануил, Савел и Исмаил, фрагмент иконы (изображение: Википедия)

День памяти преподобного Ипатия

Ипатий родился в набожной христианской семье. Сызмальства он стремился к духовному развитию и посвятил себя служению Богу. В юности Ипатий присоединился к монастырю, где провел несколько лет в учебе и молитвах, приобретая духовную мудрость.

Позже Ипатий стал настоятелем Руфенианского монастыря, сделав его центром духовного развития и просвещения для христиан. Выделялся своей мудростью, скромностью и способностью управлять христианским сообществом, что способствовало увеличению уважения и авторитета монастыря.

Также известен своими духовными свершениями, включающими в себя непрерывные молитвы, помощь нуждающимся и соблюдение строгого поста. В его жизни произошло много чудес, свидетельствующих о святости и Божьей благодати.

После смерти Ипатий был канонизирован и стал почитаемым святым. К его мощам и по сей день приходят многие паломники для молитв и получения благодати.

Преподобный Ипатий Печерский, целитель (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 17 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

ругаться, злословить или выяснять отношения с кем-либо

оставаться вечером наедине, потому что это может привести к невзгодам.

Также не рекомендуется занимать деньги, иначе могут возникнуть финансовые проблемы, которые будут сопровождать вас в течение всего года.

Народные приметы и традиции этого дня

утром нет росы на траве - в ближайшее время пойдет дождь

если черви вылезли на землю - будут осадки

солнечно с самого рассвета - завтра будет пасмурно

дождь после полудня - затянется на весь день

багровый закат - к сильному ветру и плохой погоде

радуга после обеда или вечером означает хорошую и солнечную погоду на все лето

гроза ночью - следующий день будет ясным и солнечным.

У наших предкой этот день известен под названием Молодой Ярило (Мануил-солнцестой), поскольку в дохристианские времена он отмечался как праздник бога солнца.

Считается, что это идеальное время для домашней работы, такой как стирка, уборка или готовка, а также благоприятный день для переезда или смены работы.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иосиф, Исмаил, Клим, Кирилл, Никита, Максим, Пелагея Савелий.

По гороскопу люди, родившиеся сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: