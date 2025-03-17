17 березня: яке церковне свято сьогодні, народні прикмети, що не можна робити

Що за церковне свято сьогодні

17 березня Православна Церква святкує пам'ять преподобного Олексія, який пізніше був названий "чоловіком Божим".

Преподобний Олексій народився в Римі в сім’ї сенатора Євфиміана та Аглаїди, які допомагали бідним і подорожнім. У юності він суворо постив, носив волосяницю та роздавав милостиню. Після весілля Олексій залишив наречену, віддав їй перстень і таємно втік до Месопотамії.

У місті Едеса він роздав усе своє майно та став жити біля церкви, просячи милостиню. Через 17 років Богородиця через ікону вказала паламарю на Олексія як на праведника.

Уникаючи слави, він вирушив у подорож, але шторм повернув його до Риму. Він оселився при батьківському домі як жебрак, терплячи знущання слуг. Перед смертю Олексій написав сувій, у якому відкрив свою історію. Голос у храмі закликав знайти "чоловіка Божого", і його батько впізнав сина. Олексія поховали з почестями в Церкві Святого Воніфатія 30 березня 411 року.

Ще 17 березня шанується пам'ять святого Патріка Ірландського, який приніс християнство на цей острів і навернув багатьох язичників. За легендою, він використав трилисник конюшини, щоб пояснити ірландцям поняття Святої Трійці. Вважається, що Патрік вигнав усіх змій із Ірландії, хоча науковці пояснюють це природними умовами.

День святого Патріка відзначають 17 березня, і він став не лише релігійним, а й культурним святом. Його вшановують урочистими богослужіннями, парадами та традиційним носінням зеленого одягу.

Святий Патрик (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 17 березня

Виганяти птахів із двору - це може накликати нещастя та погану весну.

- це може накликати нещастя та погану весну. Байдужо ставитися до домашніх тварин - вважалося, що в цей день вони особливо чутливі до негативної енергії.

- вважалося, що в цей день вони особливо чутливі до негативної енергії. Лаятися, сваритися та ображати інших - це могло принести невдачу на весь рік.

- це могло принести невдачу на весь рік. Позичати гроші або віддавати борги - через це можна було втратити фінансову удачу.

- через це можна було втратити фінансову удачу. Виходити з дому без оберега - вважалося, що в цей день злі сили ще не до кінця вигнані.

Народні прикмети і традиції 17 березня

У цей день перелітні птахи повертаються з теплих країв, і за народними віруваннями, вони є провісниками весни. Вважалося, що якщо птахи одразу починають вити гнізда, то весна буде теплою та сонячною.

17 березня також вважали днем вигнання кікімор - злих духів, які могли шкодити господарству. Незаміжні дівчата в цей день ворожили: вибігали у двір і дивилися, хто першим зустрінеться. Якщо це була жінка, то вважалося, що в цьому році вийти заміж буде складно.

Селяни в цей день майстрували шпаківні для граків, оскільки ці птахи не лише передбачали прихід весни, а й допомагали захищати врожай від шкідників. У народі вірили, що граки також охороняють оселю від злих сил, і якщо вони вили гніздо біля дому, то кікімора не зможе туди проникнути.

Якщо 17 березня вперше взути нове взуття, то проблем із горлом не буде.

Сонячний і ясний день обіцяє багатий урожай ягід у лісі.

Яка погода цього дня, така ж очікується й узимку.

Якщо перелітні птахи масово злітають із насиджених місць, варто готуватися до повені, сильних вітрів та негоди.

Хто першим побачить грака цього дня, той, за повір’ями, буде заможним і щасливим.

У кого День ангела 17 березня

17 березня день ангела відзначають:

Віктор

Гаврило

Макар

Олександр

Олексій

Павло.

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