17 марта: какой церковный праздник сегодня, народные приметы, что нельзя делать

Что за церковный праздник сегодня

17 марта Православная Церковь празднует память преподобного Алексия, который позже был назван "мужем Божьим".

Преподобный Алексий родился в Риме в семье сенатора Евфимиана и Аглаиды, которые помогали бедным и путникам. В юности он строго постился, носил власяницу и раздавал милостыню. После свадьбы Алексей оставил невесту, отдал ей перстень и тайно бежал в Месопотамию.

В городе Эдеса он раздал все свое имущество и стал жить возле церкви, прося милостыню. Через 17 лет Богородица через икону указала пономарю на Алексея как на праведника.

Избегая славы, он отправился в путешествие, но шторм вернул его в Рим. Он поселился при родительском доме как нищий, терпя издевательства слуг. Перед смертью Алексей написал свиток, в котором открыл свою историю. Голос в храме призвал найти "человека Божьего", и его отец узнал сына. Алексея похоронили с почестями в Церкви Святого Вонифатия 30 марта 411 года.

Еще 17 марта почитается память святого Патрика Ирландского, который принес христианство на этот остров и обратил многих язычников. По легенде, он использовал трилистник клевера, чтобы объяснить ирландцам понятие Святой Троицы. Считается, что Патрик изгнал всех змей из Ирландии, хотя ученые объясняют это природными условиями.

День святого Патрика отмечают 17 марта, и он стал не только религиозным, но и культурным праздником. Его чествуют торжественными богослужениями, парадами и традиционным ношением зеленой одежды.

Святой Патрик (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 17 марта

Выгонять птиц со двора - это может навлечь несчастье и плохую весну.

- это может навлечь несчастье и плохую весну. Безразлично относиться к домашним животным - считалось, что в этот день они особенно чувствительны к негативной энергии.

- считалось, что в этот день они особенно чувствительны к негативной энергии. Ругаться, ссориться и обижать других - это могло принести неудачу на весь год.

- это могло принести неудачу на весь год. Одалживать деньги или отдавать долги - из-за этого можно было потерять финансовую удачу.

- из-за этого можно было потерять финансовую удачу. Выходить из дома без оберега - считалось, что в этот день злые силы еще не до конца изгнаны.

Народные приметы и традиции 17 марта

В этот день перелетные птицы возвращаются из теплых краев, и по народным верованиям, они являются предвестниками весны. Считалось, что если птицы сразу начинают вить гнезда, то весна будет теплой и солнечной.

17 марта также считали днем изгнания кикимор - злых духов, которые могли вредить хозяйству. Незамужние девушки в этот день гадали: выбегали во двор и смотрели, кто первым встретится. Если это была женщина, то считалось, что в этом году выйти замуж будет сложно.

Крестьяне в этот день мастерили скворечники для грачей, поскольку эти птицы не только предсказывали приход весны, но и помогали защищать урожай от вредителей. В народе верили, что грачи также охраняют дом от злых сил, и если они вили гнездо возле дома, то кикиморы не смогут туда проникнуть.

Если 17 марта впервые обуть новую обувь, то проблем с горлом не будет.

Солнечный и ясный день обещает богатый урожай ягод в лесу.

Какая погода в этот день, такая же ожидается и зимой.

Если перелетные птицы массово слетают с насиженных мест, стоит готовиться к наводнению, сильным ветрам и непогоде.

Кто первым увидит грача в этот день, тот, по поверьям, будет состоятельным и счастливым.

У кого День ангела 17 марта

17 марта день ангела отмечают:

Виктор

Гавриил

Макар

Александр

Алексей

Павел.

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