16 травня: що суворо не можна робити, кого привітати з Днем ангела

Історія та традиції дня

Святий Феодор народився в Єгипті в родині християн. У віці 14 років він втік з дому і прибув до Тавенської обителі, яку очолював преподобний Пахомій Великий. Феодора першого висвятили на священика, і його прозвали "освяченим". Після смерті Пахомія Великого він очолив Тавенський монастир, а потім став главою всіх Фіваїдських обителей. Преподобний Феодор прославився своєю святістю і помер у глибокій старості у 368 році.

Наші предки завжди казали: "У Житника одна турбота - поле ячмінне боронити". У цей день готували ячну, пшоняну, манну або гречану кашу - це була традиційна страва, оскільки молилися про гарний врожай зернових і злаків. Вважалося, що якщо сьогодні каша буде на столі, то буде великий урожай зернових і відповідно багато хліба на столі.

Головні прикмети цього дня:

Якщо до цього дня зацвіла горобина, то більше холодів не буде і настане тепло.

Якщо йде дощ і чутно квакання жаб у водоймах, то скоро буде хороша погода.

Якщо на озерах з'явилися латаття, то буде тепле і гарне літо.

Якщо в цей день гримить грім, то буде хороший урожай зерна.

Якщо в цей день в гнізда прилітають ластівки, то червень буде спекотним, а якщо пташки продовжують грати в повітрі, то перший місяць літа буде дощовим.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна планувати і призначати важливі зустрічі.

Іменини сьогодні святкують: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касьян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір.