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16 травня: що суворо не можна робити, кого привітати з Днем ангела

Четвер 16 травня 2024 06:00
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16 травня: що суворо не можна робити, кого привітати з Днем ангела Фото: Яке церковне свято 16 травня (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

16 травня віряни в Україні вшановують пам'ять святого Федора, якого в народі називали Житником.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Історія та традиції дня

Святий Феодор народився в Єгипті в родині християн. У віці 14 років він втік з дому і прибув до Тавенської обителі, яку очолював преподобний Пахомій Великий. Феодора першого висвятили на священика, і його прозвали "освяченим". Після смерті Пахомія Великого він очолив Тавенський монастир, а потім став главою всіх Фіваїдських обителей. Преподобний Феодор прославився своєю святістю і помер у глибокій старості у 368 році.

Наші предки завжди казали: "У Житника одна турбота - поле ячмінне боронити". У цей день готували ячну, пшоняну, манну або гречану кашу - це була традиційна страва, оскільки молилися про гарний врожай зернових і злаків. Вважалося, що якщо сьогодні каша буде на столі, то буде великий урожай зернових і відповідно багато хліба на столі.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо до цього дня зацвіла горобина, то більше холодів не буде і настане тепло.
  • Якщо йде дощ і чутно квакання жаб у водоймах, то скоро буде хороша погода.
  • Якщо на озерах з'явилися латаття, то буде тепле і гарне літо.
  • Якщо в цей день гримить грім, то буде хороший урожай зерна.
  • Якщо в цей день в гнізда прилітають ластівки, то червень буде спекотним, а якщо пташки продовжують грати в повітрі, то перший місяць літа буде дощовим.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна планувати і призначати важливі зустрічі.

Іменини сьогодні святкують: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касьян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити.

Окрім цього, раніше стало відомо, що у трьох знаків Зодіаку літо почнеться з величезного щастя.

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