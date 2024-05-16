ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

16 мая: что строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

Четверг 16 мая 2024 06:00
UA EN RU
16 мая: что строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела Фото: Какой церковный праздник 16 мая (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

16 мая верующие в Украине чтят память святого Федора, которого в народе называли Житником.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

История и традиции дня

Святой Феодор родился в Египте в семье христиан. В возрасте 14 лет он сбежал из дома и прибыл в Тавенскую обитель, которую возглавлял преподобный Пахомий Великий. Феодора первого рукоположили на священника, и его прозвали "освященным". После смерти Пахомии Великого он возглавил Тавенский монастырь, а затем стал главой всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор прославился своей святостью и умер в глубокой старости в 368 году.

Наши предки всегда говорили: "У Житника одна забота - поле ячменное защищать". В этот день готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу - это было традиционное блюдо, поскольку молились о хорошем урожае зерновых и злаков. Считалось, что если сегодня каша будет на столе, то будет большой урожай зерновых и, соответственно, много хлеба на столе.

Главные приметы этого дня:

  • Если к этому дню зацвела рябина, то больше холодов не будет и наступит тепло.
  • Если идет дождь и слышно квакание лягушек в водоемах, то скоро будет хорошая погода.
  • Если на озерах появились кувшинки, то будет теплое и хорошее лето.
  • Если в этот день гремит гром, то будет хороший урожай зерна.
  • Если в этот день в гнезда прилетают ласточки, то июнь будет знойным, а если птички продолжают играть в воздухе, то первый месяц лета будет дождливым.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя назначать важные встречи.

Именины сегодня празднуют: Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза, Александр, Федор.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда самые главные поминальные дни года и что нужно сделать.

Кроме того, ранее стало известно, что у трех знаков Зодиака лето начнется с огромного счастья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине