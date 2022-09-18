18 сентября: какой церковный праздник отмечаем, приметы, у кого день ангела
18 сентября 2022 года православная церковь отмечает Захария и Елизавету.
Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.
По преданию, Елизавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы.
Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу. На Захария и Елизавету было также принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку.
Главные приметы этого дня
- До восхода солнца тучи красные – к ветру и дождю.
- Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.
- Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – к теплой зиме.
- Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.
- В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.
- Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят будто пеленой – к сухой и ясной погоде.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя стирать, однако другие дела по хозяйству необходимо сделать идеально.
- Запрещено 18 сентября ссориться и давать обещания сегодня не рекомендуется.
- Нельзя в этот день признаваться в любви или предлагать избраннику какие-то перемены.
У кого день ангела в этот день
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Максим, Захар, Ефим, Давид, Глеб, Афанасий, Алексей, Александр, Авдей, Раиса, Ираида и Елизавета.
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