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18 сентября: какой церковный праздник отмечаем, приметы, у кого день ангела

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Воскресенье 18 сентября 2022 06:01
18 сентября: какой церковный праздник отмечаем, приметы, у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

18 сентября 2022 года православная церковь отмечает Захария и Елизавету.

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

По преданию, Елизавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя. Поэтому в народе день памяти родителей Иоанна Крестителя считался подходящим для предсказаний и ворожбы.

Девушки обычно гадали на суженого, пытаясь узнать свою судьбу. На Захария и Елизавету было также принято выгонять березовыми вениками кумоху, или лихорадку.

Главные приметы этого дня

  • До восхода солнца тучи красные – к ветру и дождю.
  • Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме.
  • Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют – на холодную зиму, оставляют его открытым – к теплой зиме.
  • Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.
  • В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая.
  • Заволакивающие небо облака после продолжительной непогоды сходят будто пеленой – к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя стирать, однако другие дела по хозяйству необходимо сделать идеально.
  • Запрещено 18 сентября ссориться и давать обещания сегодня не рекомендуется.
  • Нельзя в этот день признаваться в любви или предлагать избраннику какие-то перемены.

У кого день ангела в этот день

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Максим, Захар, Ефим, Давид, Глеб, Афанасий, Алексей, Александр, Авдей, Раиса, Ираида и Елизавета.

Смотрите также, календарь церковных праздников на октябрь 2022.

Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может с собой принести.

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