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16 сентября: какой сегодня церковный праздник, приметы, у кого день ангела

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Пятница 16 сентября 2022 06:01
16 сентября: какой сегодня церковный праздник, приметы, у кого день ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Православная церковь 16 сентября чтит память мученицы Домны Никомидийской.

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

Домна - это языческая жрица, которая уверовала в Христа и пострадала за свою веру в начале 4-го века. Также отмечается память мученицы Василисы Никомидийской, пострадавшей в возрасте 9 лет во время гонения при Диоклетиане.

Наши предки на Василису делали генеральную уборку в доме, сжигая все ненужное, чтобы холодное время года прошло благополучно и никто не заболел. Также старались убрать лен, пока не пришли обильные дожди и холода.

Приметы этого дня

  • Тот, кто уберет из дому весь мусор и спалит его, будет счастлив до следующей осени.
  • Если в день Домны Доброродной пойдет дождь, такая же погода будет еще семь дней.

  • Если сегодня тепло – зима длинная будет.

  • Мешки из-под картошки надо промыть и просушить – тогда следующий год будет урожайным;

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя ругаться, ссориться и кричать.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством.
  • Нельзя держать дома старые и поломанные вещи.
  • Нельзя отказывать в помощи.
  • Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

16 сентября именины отмечают владельцы таких имен

  • Харитон, Филипп, Сергей, Роман, Петр, Николай, Михаил, Константин, Илья, Иван, Ефим, Вольдемар, Владимир, Василий, Андрей, Алексей и Василиса.

Смотрите также, календарь церковных праздников на октябрь 2022.

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