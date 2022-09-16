16 сентября: какой сегодня церковный праздник, приметы, у кого день ангела

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

Домна - это языческая жрица, которая уверовала в Христа и пострадала за свою веру в начале 4-го века. Также отмечается память мученицы Василисы Никомидийской, пострадавшей в возрасте 9 лет во время гонения при Диоклетиане.

Наши предки на Василису делали генеральную уборку в доме, сжигая все ненужное, чтобы холодное время года прошло благополучно и никто не заболел. Также старались убрать лен, пока не пришли обильные дожди и холода.

Приметы этого дня

Тот, кто уберет из дому весь мусор и спалит его, будет счастлив до следующей осени.

Если в день Домны Доброродной пойдет дождь, такая же погода будет еще семь дней.

Если сегодня тепло – зима длинная будет.

Мешки из-под картошки надо промыть и просушить – тогда следующий год будет урожайным;

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ругаться, ссориться и кричать.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством.

Нельзя держать дома старые и поломанные вещи.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

16 сентября именины отмечают владельцы таких имен