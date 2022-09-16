16 вересня: який сьогодні церковне свято, прикмети, у кого день ангела
Православна церква 16 вересня вшановує пам'ять мучениці Домни Нікомідійської.
Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.
Домна - це язичницька жриця, яка увірувала в Христа і постраждала за свою віру на початку 4-го століття. Також відзначається пам'ять мучениці Василини Нікомідійської, постраждалої у віці 9 років під час гоніння при Діоклетіані.
Наші предки на Василину робили генеральне прибирання в будинку, спалюючи все непотрібне, щоб холодну пору року пройшло благополучно і ніхто не захворів. Також намагалися прибрати льон, поки не прийшли рясні дощі та холоди.
Прикмети цього дня
- Той, хто прибере з дому все сміття і спалить його, буде щасливий до наступної осені.
- Якщо в день Домни Доброродної піде дощ, така ж погода буде ще сім днів.
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Якщо сьогодні тепло - зима довга буде.
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Мішки з-під картоплі треба промити і просушити - тоді наступний рік буде врожайним;
Що не можна робити сьогодні
- Не можна лаятися, сваритися і кричати.
- Не можна займатися важкою фізичною працею і садівництвом.
- Не можна тримати вдома старі і поламані речі.
- Не можна відмовляти в допомозі.
- Не можна дивитися в дзеркало до світанку.
16 вересня іменини відзначають власники таких імен
- Харитон, Пилип, Сергій, Роман, Петро, Микола, Михайло, Костянтин, Ілля, Іван, Юхим, Вольдемар, Володимир, Василь, Андрій, Олексій і Василиса.
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