16 вересня: який сьогодні церковне свято, прикмети, у кого день ангела

Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.

Домна - це язичницька жриця, яка увірувала в Христа і постраждала за свою віру на початку 4-го століття. Також відзначається пам'ять мучениці Василини Нікомідійської, постраждалої у віці 9 років під час гоніння при Діоклетіані.

Наші предки на Василину робили генеральне прибирання в будинку, спалюючи все непотрібне, щоб холодну пору року пройшло благополучно і ніхто не захворів. Також намагалися прибрати льон, поки не прийшли рясні дощі та холоди.

Прикмети цього дня

Той, хто прибере з дому все сміття і спалить його, буде щасливий до наступної осені.

Якщо в день Домни Доброродної піде дощ, така ж погода буде ще сім днів.

Якщо сьогодні тепло - зима довга буде.

Мішки з-під картоплі треба промити і просушити - тоді наступний рік буде врожайним;

Що не можна робити сьогодні

Не можна лаятися, сваритися і кричати.

Не можна займатися важкою фізичною працею і садівництвом.

Не можна тримати вдома старі і поламані речі.

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна дивитися в дзеркало до світанку.

16 вересня іменини відзначають власники таких імен