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16 років не могли знайти причину болю: у Києві врятували дівчину з вродженою вадою

Київ, Четвер 04 квітня 2024 10:15
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16 років не могли знайти причину болю: у Києві врятували дівчину з вродженою вадою У Києві врятували дівчину з вродженою вадою (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві хірурги прооперували дівчинку, яка страждала на хронічний біль у животі. Скаржилась дівчина на біль протягом 16 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку НДСЛ "Охматдит".

В якому стані була дівчина

Батьки 16-річної дівчинки звернулися по допомогу до фахівців Охматдиту через постійні скарги доньки на біль у животі та нудоту. Адже попередній діагноз і антисекреторна терапія були неефективними.

Занепокоєнні батьки вирішили за власною ініціативою зробити дитині компʼютерну томографію за місцем проживання, за результатами якої був запідозрений діагноз "дивертикул дванадцятипалої кишки".

В Охматдиті лікарі призначили проведення ряду досліджень: ЕГДС, ЕРПГ та МРХПГ, які дозволили сформулювати діагноз "вроджена вада розвитку: кістозне подвоєння низхідної частини дванадцятипалої кишки. Перфорація подвоєння". Це рідкісний варіант вроджених вад розвитку.

Дитині було призначено хірургічне втручання.

Деталі операції

Лікарі виділили та видалили імбібовану та запальну тканину. Спеціалісти відділення ендоскопії підтвердили наявність кістозного подвоєння в низхідній частині дванадцятипалої кишки.

Патологія потребувала складного оперативного доступу та якомога кращої візуалізації для хірургів, яку досягли за допомогою ретрактора.

Таку ретракторну систему можна підлаштувати під будь-який доступ під час оперативних втручань. Крім того, вона менш травматична в порівнянні з іншими.

Операція пройшла успішно і вже за два тижні післяопераційного періоду дитину виписали додому.

16 років не могли знайти причину болю: у Києві врятували дівчину з вродженою вадою16 років не могли знайти причину болю: у Києві врятували дівчину з вродженою вадою16 років не могли знайти причину болю: у Києві врятували дівчину з вродженою вадою16 років не могли знайти причину болю: у Києві врятували дівчину з вродженою вадою

У Києві лікарі врятували дівчину з вродженою вадою ШКТ (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

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