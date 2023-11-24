16 нових українських пісень, щоб яскраво провести осінь

DEMCHUK - "Sorry"

Головний романтик країни представив україномовну версію свого хітового синглу. Рідною мовою пісня отримала нове, більш ніжне звучання.

YAKTAK - "Батькам"

У цій пісні учасник Нацвідбору на Євробачення 2024 висловлює почуття вдячності перед тими, хто навчив мріяти, не опускати руки і завжди йти вперед. Він дякує своїм батькам за всю підтримку та опору, згадує теплі моменти дитинства, коли вони завжди були поруч. Тоді, коли дні здавались довшими, а вечори були наповнені простими і приємними розмовами про життя.

VERONIKA - "Стій"

Зірка проєкту "Голос країни" Вероніка Коваленко презентувала кліп на новий трек.

"Стій" - це моя автобіографічна історія. Адже важко написати про те, через що не пройшла сама", - говорить співачка.

Головним героєм відео став переможець європейського сезону "Голосу країни" Міша Панчишин.

Настя Каменських - "Tu y Yo"

Новий чуттєвий трек від NK - це гімн закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Він був створений разом з відомим автором пісень Маріо Касересом і продюсером Алі Альваресом.

Фіолет - "Мати-мачуха"

"Щоразу, коли мене навідують ідеї написати пісню про війну, я подумки б'ю себе по руках. Але серпневі відвідини з Культурним Десантом Запоріжжя, концерти за кілька кілометрів від нуля та розмови з військовими змусили на багато що поглянути крізь іншу оптику. В цивільному світі - патетика, гучні слова про перемогу, прогнози, а тут - щоденний побут, втома, виснаженість, час який тягнеться резиною і крихкість всього. Найперше, людського. Після одного з виступів я і написав рядки приспіву", - коментує трек лідер гурту Сергій "Колос" Мартинюк.

MONATIK - "Vitamin D"

Прем'єру нової композиції в рамках проєкту "Repaired" Діма Монатік вирішив присвятити черговому активному збору для наших хлопців та дівчат, які зараз на передовій. Ціль - 200 тис. грн. Задонатини можна на монобанку за посиланням, або на карту: 5375 4112 1103 7135.

Арсен Мірзоян - "Сонце"

Це пісня, говорить Арсен, про маленьку дівчинку. Писав він її про свою Ніну, але насправді знає багато прикладів таких стосунків батька і доньки, коли донька це принцеса, а батько це лицар, і навколо - всі дракони. І батько має оберігати свою доньку від цих драконів.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ & TAYANNA - "А ти…"

Ця дуетна композиція - внутрішня сповідь двох людей про почуття сильної прив'язаності й бою між бажанням і страхом у стосунках.

KRUTЬ - "Вір мені"

"Я давно не пишу пісень про любов , а якщо і пишу - то не викладаю їх та залишаю у довгому ящику. Але "Вір мені" була настільки красива, що я вирішила усе ж її показати людям. Тому скажу свою улюблену фразу на тему любовних рефлексій: люди йдуть, а пісні залишаються", - говорить про пісню Марина Круть.

Женя і Катя - "Між рядками"

Кожна пісня з нового альбому цього романтичного дуету просякнута ніжністю, любов'ю і солодкими нотками легкої ностальгії за теплими днями.

Марний - "Родина"

Потужна пісня, яка стала частиною не менш потужного міні-альбому "НАПАЛМ".

Drum&Tuba Band - "Чую там, чую тут"

Український гурт, який славиться своїми живими перформансами, випустив пісню, що торкається вкрай важливих тем, які сучасні українські артисти не часто висвітлюють у своїй творчості, а саме - вплив деяких засобів масової інформації на наші думки, відчуття, реакції та власне, - життя.

STASYA - "Час"

"Я поділюся з вами картиною, яка була в моїй голові, коли я писала цю пісню. Старенька жінка стоїть на колінах у своїй хаті, плаче, благає Господа про мир на землі, про любов один до одного, про покаяння душ, про життя без хвороб, поневірянь і смерті. Я дуже вірю, що прийде час, і, як це завжди було в казках, "добро переможе зло", і ми будемо, як маленькі діти, радіти кожній дрібниці в житті і дарувати щастя іншим", - говорить про трек зірка "Голосу країни".

ANDRUX - "Демони"

Демонами український співак із Сан-Франциско називає той самий внутрішній супротив, який завдає болю близьким.

РуханкоМен - "Танцюй в ТікТок"

РуханкоМен - найпозитивніший ТікТокер України. Коли він з'являється на концертному майданчику, у техніків завмирає серце, адже сцена під ногами буквально розходиться, тріщить по швах, а у всіх глядачів починають світитися очі. Хтось, можливо, крінжує, а хтось щиро проникається енергією і заряджається піднесеним настроєм. Найголовніше - у всіх на обличчях з’являється усмішка.

Go_A - "Dumala"

Коментуючи пісню, зірки Євробачення кажуть, що "нещастя приходить як виклик, і наше майбутнє залежить від того, як ми його подолаємо".

"Тільки коли стемніє, можна побачити людей, які світяться", - говорять учасники Go_A і присвячують її, по суті, представникам "батальйону Монако".