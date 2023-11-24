16 нових українських пісень, щоб яскраво провести осінь

Українські артисти - як молоді, так і імениті - презентували свої нові пісні в передостанній тиждень осені 2023. І їхня музика навіть у ці прохолодні дні зігріє душі і тіла теплими мелодіями, що несуть у собі справжню магію.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 16 найгарніших (на нашу думку) різножанрових композицій, які варто включити до свого плейлиста.
Головний романтик країни представив україномовну версію свого хітового синглу. Рідною мовою пісня отримала нове, більш ніжне звучання.
У цій пісні учасник Нацвідбору на Євробачення 2024 висловлює почуття вдячності перед тими, хто навчив мріяти, не опускати руки і завжди йти вперед. Він дякує своїм батькам за всю підтримку та опору, згадує теплі моменти дитинства, коли вони завжди були поруч. Тоді, коли дні здавались довшими, а вечори були наповнені простими і приємними розмовами про життя.
Зірка проєкту "Голос країни" Вероніка Коваленко презентувала кліп на новий трек.
"Стій" - це моя автобіографічна історія. Адже важко написати про те, через що не пройшла сама", - говорить співачка.
Головним героєм відео став переможець європейського сезону "Голосу країни" Міша Панчишин.
Новий чуттєвий трек від NK - це гімн закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Він був створений разом з відомим автором пісень Маріо Касересом і продюсером Алі Альваресом.
"Щоразу, коли мене навідують ідеї написати пісню про війну, я подумки б'ю себе по руках. Але серпневі відвідини з Культурним Десантом Запоріжжя, концерти за кілька кілометрів від нуля та розмови з військовими змусили на багато що поглянути крізь іншу оптику. В цивільному світі - патетика, гучні слова про перемогу, прогнози, а тут - щоденний побут, втома, виснаженість, час який тягнеться резиною і крихкість всього. Найперше, людського. Після одного з виступів я і написав рядки приспіву", - коментує трек лідер гурту Сергій "Колос" Мартинюк.
Прем'єру нової композиції в рамках проєкту "Repaired" Діма Монатік вирішив присвятити черговому активному збору для наших хлопців та дівчат, які зараз на передовій. Ціль - 200 тис. грн. Задонатини можна на монобанку за посиланням, або на карту: 5375 4112 1103 7135.
Це пісня, говорить Арсен, про маленьку дівчинку. Писав він її про свою Ніну, але насправді знає багато прикладів таких стосунків батька і доньки, коли донька це принцеса, а батько це лицар, і навколо - всі дракони. І батько має оберігати свою доньку від цих драконів.
Ця дуетна композиція - внутрішня сповідь двох людей про почуття сильної прив'язаності й бою між бажанням і страхом у стосунках.
"Я давно не пишу пісень про любов , а якщо і пишу - то не викладаю їх та залишаю у довгому ящику. Але "Вір мені" була настільки красива, що я вирішила усе ж її показати людям. Тому скажу свою улюблену фразу на тему любовних рефлексій: люди йдуть, а пісні залишаються", - говорить про пісню Марина Круть.
Кожна пісня з нового альбому цього романтичного дуету просякнута ніжністю, любов'ю і солодкими нотками легкої ностальгії за теплими днями.
Потужна пісня, яка стала частиною не менш потужного міні-альбому "НАПАЛМ".
Український гурт, який славиться своїми живими перформансами, випустив пісню, що торкається вкрай важливих тем, які сучасні українські артисти не часто висвітлюють у своїй творчості, а саме - вплив деяких засобів масової інформації на наші думки, відчуття, реакції та власне, - життя.
"Я поділюся з вами картиною, яка була в моїй голові, коли я писала цю пісню. Старенька жінка стоїть на колінах у своїй хаті, плаче, благає Господа про мир на землі, про любов один до одного, про покаяння душ, про життя без хвороб, поневірянь і смерті. Я дуже вірю, що прийде час, і, як це завжди було в казках, "добро переможе зло", і ми будемо, як маленькі діти, радіти кожній дрібниці в житті і дарувати щастя іншим", - говорить про трек зірка "Голосу країни".
Демонами український співак із Сан-Франциско називає той самий внутрішній супротив, який завдає болю близьким.
РуханкоМен - найпозитивніший ТікТокер України. Коли він з'являється на концертному майданчику, у техніків завмирає серце, адже сцена під ногами буквально розходиться, тріщить по швах, а у всіх глядачів починають світитися очі. Хтось, можливо, крінжує, а хтось щиро проникається енергією і заряджається піднесеним настроєм. Найголовніше - у всіх на обличчях з’являється усмішка.
Коментуючи пісню, зірки Євробачення кажуть, що "нещастя приходить як виклик, і наше майбутнє залежить від того, як ми його подолаємо".
"Тільки коли стемніє, можна побачити людей, які світяться", - говорять учасники Go_A і присвячують її, по суті, представникам "батальйону Монако".
Нагдаємо, раніше вже стало відомо, що Тищенко розлучається з 28-річною дружиною.
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