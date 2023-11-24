16 новых украинских песен, чтобы ярко провести осень

DEMCHUK - "Sorry"

Главный романтик страны представил украиноязычную версию своего хитового сингла. На родном языке песня получила новое, более нежное звучание.

YAKTAK - "Батькам"

В этой песне участник Нацотбора на Евровидение 2024 года выражает чувство благодарности перед теми, кто научил мечтать, не опускать руки и всегда идти вперед. Он благодарит своих родителей за всю поддержку и сопротивление, вспоминает теплые моменты детства, когда они всегда были рядом. Тогда, когда дни казались длиннее, а вечера были наполнены простыми и приятными разговорами о жизни.

VERONIKA - "Стій"

Звезда проекта "Голос країни" Вероника Коваленко представила клип на новый трек.

"Стій" - это моя автобиографическая история. Ведь сложно написать о том, из-за чего не прошла сама", - говорит певица.

Главным героем видео стал победитель европейского сезона "Голосу країни" Миша Панчишин.

Настя Каменских - "Tu y Yo"

Новый чувственный трек от NK - это гимн влюбленных, которые очень хотят быть вместе, но не могут. Он был создан вместе с известным автором песен Марио Касересом и продюсером Али Альваресом.

Фіолет - "Мати-мачуха"

"Каждый раз, когда меня посещают идеи написать песню о войне, я мысленно бью себя по рукам. Но августовское посещение с Культурным Десантом Запорожья, концерты в нескольких километрах от нуля и разговоры с военными заставили на многое посмотреть через другую оптику. В гражданском мире - патетика, громкие слова о победе, прогнозы, а здесь - ежедневный быт, усталость, истощенность, время, которое тянется резиной и хрупкость всего. В первую очередь, человеческого. После одного из выступлений я и написал строки припева", - комментирует трек лидер группы Сергей "Колос" Мартынюк.

MONATIK - "Vitamin D"

Премьеру новой композиции в рамках проекта "Repaired" Дима Монатик решил посвятить очередному активному сбору для наших ребят, которые сейчас находятся на передовой. Цель - 200 тыс. грн. Задонатить можно на монобанку по ссылке или на карту: 5375 4112 1103 7135.

Арсен Мирзоян - "Сонце"

Это песня, говорит Арсен, о маленькой девочке. Писал он ее о своей Нине, но действительно знает много примеров таких отношений отца и дочери, когда дочь это принцесса, а отец это рыцарь, и вокруг - все драконы. И отец должен оберегать свою дочь от этих драконов.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ & TAYANNA - "А ти…"

Эта дуэтная композиция - внутренняя исповедь двух людей о чувствах сильной привязанности и боя между желанием и страхом в отношениях.

KRUTЬ - "Вір мені"

"Я давно не пишу песен о любви, а если и пишу - то не выкладываю их и оставляю в длинном ящике. Но "Вір мені" была настолько красива, что я решила все же ее показать людям. Поэтому скажу свою любимую фразу на тему любовных рефлексий: люди уходят, а песни остаются", – говорит о песне Марина Круть.

Женя и Катя - "Між рядками"

Каждая песня из нового альбома этого романтического дуэта проникнута нежностью, любовью и сладкими нотками легкой ностальгии по теплым дням.

Марний - "Родина"

Мощная песня, ставшая частью не менее мощного мини-альбома "НАПАЛМ".

Drum&Tuba Band - "Чую там, чую тут"

Украинская группа, которая славится своими живыми перформансами, выпустила песню, затрагивающую крайне важные темы, которые современные украинские артисты не часто освещают в своем творчестве, а именно - влияние некоторых средств массовой информации на наши мысли, ощущения, реакции и собственно - жизнь.

STASYA - "Час"

"Я поделюсь с вами картиной, которая была в моей голове, когда я писала эту песню. Старая женщина стоит на коленях в своем доме, плачет, умоляет Господа о мире на земле, о любви друг к другу, о покаянии душ, о жизни без болезней, скитаний и смерти. Я очень верю, что придет время, и, как это всегда было в сказках, "добро победит зло", и мы будем, как маленькие дети, радоваться каждой мелочи в жизни и дарить счастье другим", - говорит о треке звезда "Голосу країни".

ANDRUX - "Демони"

Демонами украинский певец из Сан-Франциско называет то самое внутреннее сопротивление, которое причиняет боль близким.

РуханкоМен - "Танцюй в ТікТок"

РуханкоМэн - самый положительный ТикТокер Украины. Когда он появляется на концертной площадке, у техников замирает сердце, ведь сцена под ногами буквально расходится, трещит по швам, а у всех зрителей начинают светиться глаза. Кто-то, возможно, кринжирует, а кто-то искренне проникается энергией и заряжается приподнятым настроением. Самое главное - у всех на лицах появляется улыбка.

Go_A - "Dumala"

Комментируя песню, звезды Евровидения говорят, что "несчастье приходит как вызов и наше будущее зависит от того, как мы его преодолеем".

"Только когда стемнеет, можно увидеть светящихся людей", - говорят участники Go_A и посвящают ее, по сути, представителям "батальона Монако".