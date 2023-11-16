16 листопада: що суворо не можна робити цього дня, кого привітати з Днем ангела

16 листопада в Україні за новоюліанським календарем православні відзначають народне свято Матвіїв день та церковний день пам'яті апостола Матвія.
Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
У цей день люди вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія, який змінив почесну посаду збирача податків на шлях послідовника Христа.
Матвій був свідком багатьох чудес та проповідей Ісуса, а також Його смерті та воскресіння. Він написав своє Євангеліє арамейською мовою, щоб переконати єврейських християн, що Ісус є Месія, яку Бог обіцяв через пророків. Він часто цитував Старий Завіт, щоб показати, як Ісус виконав пророцтва.
Матвіїв день слід провести спокійно та врівноважено. У жодному разі не можна поганословити чи ображати будь-кого. Найправильніше, увечері, після трудового дня, накрити стіл і запросити близьких.
Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.
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