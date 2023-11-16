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16 листопада: що суворо не можна робити цього дня, кого привітати з Днем ангела

Яке церковне свято 16 листопада (pixabay.com)
Автор: Styler

16 листопада в Україні за новоюліанським календарем православні відзначають народне свято Матвіїв день та церковний день пам'яті апостола Матвія.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Які традиції цього дня

У цей день люди вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія, який змінив почесну посаду збирача податків на шлях послідовника Христа.

Матвій був свідком багатьох чудес та проповідей Ісуса, а також Його смерті та воскресіння. Він написав своє Євангеліє арамейською мовою, щоб переконати єврейських християн, що Ісус є Месія, яку Бог обіцяв через пророків. Він часто цитував Старий Завіт, щоб показати, як Ісус виконав пророцтва.

Матвіїв день слід провести спокійно та врівноважено. У жодному разі не можна поганословити чи ображати будь-кого. Найправильніше, увечері, після трудового дня, накрити стіл і запросити близьких.

Що не можна робити у цей день

  • Не можна одягати речі навиворіт - від вас удача відвернеться. Тому, особливо з ранку і коли ви поспішаєте, уважно дивіться за тим, як одягаєтеся.
  • Якщо все ж таки таке сталося, річ потрібно негайно зняти і пострибати на ній, після чого вдягнути.
  • Не рекомендується носити сьогодні червоні речі – до розчарування у коханні.
  • Не можна довго дивитися у дзеркало – до любовної невдачі.
  • Не можна розмовляти з кимось через поріг – до сварки з цією людиною. Його потрібно або впустити в будинок, або вийти за двері.

Прикмети 16 листопада

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Якщо хмари опускалися низько, зима буде дуже холодною.
  • Якщо віяв сильний вітер, то завірюхи почнуться вже з середини зими.
  • Якщо зливи, то зима буде теплою.
  • Якщо у цей день вдягнути нові речі, то можна спричинити лихо.
  • Якщо розмовляти з будь-ким (наприклад, із сусідами) через поріг, то буде сварка.

У кого сьогодні День ангела

Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.

 

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Раніше ми писали, що з'явився церковний календар на 2024 рік .

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