16 листопада: що суворо не можна робити цього дня, кого привітати з Днем ангела

Які традиції цього дня

У цей день люди вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія, який змінив почесну посаду збирача податків на шлях послідовника Христа.

Матвій був свідком багатьох чудес та проповідей Ісуса, а також Його смерті та воскресіння. Він написав своє Євангеліє арамейською мовою, щоб переконати єврейських християн, що Ісус є Месія, яку Бог обіцяв через пророків. Він часто цитував Старий Завіт, щоб показати, як Ісус виконав пророцтва.

Матвіїв день слід провести спокійно та врівноважено. У жодному разі не можна поганословити чи ображати будь-кого. Найправильніше, увечері, після трудового дня, накрити стіл і запросити близьких.

Що не можна робити у цей день

Не можна одягати речі навиворіт - від вас удача відвернеться. Тому, особливо з ранку і коли ви поспішаєте, уважно дивіться за тим, як одягаєтеся.

Якщо все ж таки таке сталося, річ потрібно негайно зняти і пострибати на ній, після чого вдягнути.

Не рекомендується носити сьогодні червоні речі – до розчарування у коханні.

Не можна довго дивитися у дзеркало – до любовної невдачі.

Не можна розмовляти з кимось через поріг – до сварки з цією людиною. Його потрібно або впустити в будинок, або вийти за двері.

Прикмети 16 листопада

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо хмари опускалися низько, зима буде дуже холодною.

Якщо віяв сильний вітер, то завірюхи почнуться вже з середини зими.

Якщо зливи, то зима буде теплою.

Якщо у цей день вдягнути нові речі, то можна спричинити лихо.

Якщо розмовляти з будь-ким (наприклад, із сусідами) через поріг, то буде сварка.

У кого сьогодні День ангела

Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.