16 ноября: что строго нельзя делать в этот день, кого поздравить с Днем ангела

16 ноября в Украине по новоюлианскому календарю православные отмечают народный праздник Матвеев день и церковный день памяти апостола Матфея.
О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В этот день люди чествуют одного из двенадцати апостолов Левия Матвея, который поменял почетную должность сборщика податей на путь последователя Христа.
Матфей был свидетелем многих чудес и проповедей Иисуса, а также Его смерти и воскресения. Он написал свое Евангелие на арамейском языке, чтобы убедить еврейских христиан, что Иисус есть Мессия, которую Бог обещал через пророков. Он часто цитировал Ветхий Завет, чтобы показать, как Иисус исполнил пророчества.
Матвеев день следует провести спокойно и уравновешенно. Ни в коем случае нельзя сквернословить или оскорблять кого-либо. Правильнее всего, вечером, после трудового дня, накрыть стол и пригласить близких.
Виктор, Дмитрий, Иван, Михаил, Федор.
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