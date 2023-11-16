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16 ноября: что строго нельзя делать в этот день, кого поздравить с Днем ангела

Какой церковный праздник 16 ноября (pixabay.com)
Автор: Styler

16 ноября в Украине по новоюлианскому календарю православные отмечают народный праздник Матвеев день и церковный день памяти апостола Матфея.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Какие традиции этого дня

В этот день люди чествуют одного из двенадцати апостолов Левия Матвея, который поменял почетную должность сборщика податей на путь последователя Христа.

Матфей был свидетелем многих чудес и проповедей Иисуса, а также Его смерти и воскресения. Он написал свое Евангелие на арамейском языке, чтобы убедить еврейских христиан, что Иисус есть Мессия, которую Бог обещал через пророков. Он часто цитировал Ветхий Завет, чтобы показать, как Иисус исполнил пророчества.

Матвеев день следует провести спокойно и уравновешенно. Ни в коем случае нельзя сквернословить или оскорблять кого-либо. Правильнее всего, вечером, после трудового дня, накрыть стол и пригласить близких.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя надевать вещи наизнанку - от вас удача отвернется. Потому, особенно с утра и когда вы спешите, смотрите внимательно за тем, как одеваетесь.
  • Если все же такое произошло, вещь нужно незамедлительно снять и попрыгать на ней, после чего надеть.
  • Не рекомендуется носить сегодня красные вещи - к разочарованию в любви.
  • Нельзя долго смотреть в зеркало - к любовной неудаче.
  • Нельзя разговаривать с кем-то через порог - к ссоре с этим человеком. Его нужно либо впустить в дом, либо самому выйти за дверь.

Приметы 16 ноября

  • Если случилась оттепель в этот день, значит, зима будет поздней.
  • Если облака опускались низко, то зима будет очень холодной.
  • Если дул сильный ветер, то вьюги начнутся уже с середины зимы.
  • Если пошел дождь, то зима будет теплой.
  • Если в этот день надеть новые вещи, то можно навлечь на себя беду.
  • Если разговаривать с кем-либо (например, с соседями) через порог, то будет ссора.

 У кого сегодня День ангела

Виктор, Дмитрий, Иван, Михаил, Федор.

 

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Ранее мы писали, что появился церковный календарь на 2024 год.

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