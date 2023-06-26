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До 16 липня. "Нова пошта" повідомила клієнтам приємну новину: про що йдеться

Nova Post відкрилася у Румунії (фото: Нова пошта)
Автор: Анна Шиканова

"Нова пошта" відкрила нове відділення ще в одній країні ЄС. Тепер скористатися послугами можна у Румунії. Разом з тим у НП повідомили гарні новини для своїх клієнтів.

Про що саме йдеться - читайте у матеріалі Styler нижче.

Як виглядає відділення "Нової пошти" у Румунії

Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи та посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.

Відділення Nova Post у Бухаресті (фото: "Нова пошта")

Також зауважимо, що Румунія - перша країна, у якій компанія почала надавати послуги із доставки в Україну та у Молдову.

Термін доставки із Румунії в Україну - від п’яти днів, а між Румунією і Молдовою - від трьох днів.

Також у "Новій пошті" повідомили гарні новини для своїх клієнтів.

Так, до 16 липня на доставку з Румунії в Україну діятиме спеціальний промокод з 50% знижкою, отримати який може кожен, зареєструвавшись за посиланням до третього липня включно.

Як скористатися промокодом

Назвіть промокод оператору перед відправкою посилки у відділенні.

Пам’ятайте, що промокод діє на доставку документів і посилок до 30 кг.

Також варто зауважити, що промокод можна використати для типу доставки: "Відділення-Відділення", "Відділення-Адреса" та "Відділення-Поштомат".

І не забувайте, що знижка діє з 26 червня до 17 липня.

Інструкція з відправлення посилки із Румунії

  • прийдіть у відділення Nova Post зі своїм відправленням
  • надайте відправлення у відкритому вигляді для перевірки оператору.
  • продиктуйте оператору інформацію щодо відправника та отримувача
  • оплатіть доставку

Інструкція з отримання посилки в Румунії

  • повідомте відправнику інформацію для відправки: номер телефону, номер відділення або адресу доставки, email
  • отримайте SMS повідомлення про доставку посилки
  • завітайте у відділення або отримайте за адресою (з собою треба мати документ, що посвідчує особу)
  • огляньте відправлення та заберіть його

До речі, раніше ми писали про те, скільки коштуватиме доставка посилки з Чехії.

А також розповідали про те, як виглядають нові відділення "Нової пошти"

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