До 16 липня. "Нова пошта" повідомила клієнтам приємну новину: про що йдеться

"Нова пошта" відкрила нове відділення ще в одній країні ЄС. Тепер скористатися послугами можна у Румунії. Разом з тим у НП повідомили гарні новини для своїх клієнтів.
Про що саме йдеться - читайте у матеріалі Styler нижче.
Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи та посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.
Відділення Nova Post у Бухаресті (фото: "Нова пошта")
Також зауважимо, що Румунія - перша країна, у якій компанія почала надавати послуги із доставки в Україну та у Молдову.
Термін доставки із Румунії в Україну - від п’яти днів, а між Румунією і Молдовою - від трьох днів.
Також у "Новій пошті" повідомили гарні новини для своїх клієнтів.
Так, до 16 липня на доставку з Румунії в Україну діятиме спеціальний промокод з 50% знижкою, отримати який може кожен, зареєструвавшись за посиланням до третього липня включно.
Назвіть промокод оператору перед відправкою посилки у відділенні.
Пам’ятайте, що промокод діє на доставку документів і посилок до 30 кг.
Також варто зауважити, що промокод можна використати для типу доставки: "Відділення-Відділення", "Відділення-Адреса" та "Відділення-Поштомат".
І не забувайте, що знижка діє з 26 червня до 17 липня.
До речі, раніше ми писали про те, скільки коштуватиме доставка посилки з Чехії.
А також розповідали про те, як виглядають нові відділення "Нової пошти"