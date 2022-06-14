16-летняя украинка на турнире по боксу в Венгрии на пьедестале подняла флаг "Азова"

Диана из Черкасс, его воспитанница в "Национальном Корпусе", своим поступком выразила благодарность легендарным "азовцем", которые до последнего защищали Мариуполь от российских оккупантов, и сейчас вместе с другими воинами с "Азовстали" находятся в плену у захватчиков.

Также молодая спортсменка, воспитанница тренера по боксу Сергея Золотаренко, отдала дань уважения памяти бойца полка "Азов" Сергея Амброса, имя которого в ее родном городе носит спортивный зал Ambroscrossfight Sportclub, в котором тренируется девушка.

16-летняя Диана Петренко из Черкасс развернула флаг полка "Азов" во время награждения на турнире по боксу Bornemissza-2022 в Венгрии (фото: скриншот)

Отмечается, что во время вручения медалей, когда Диана развернула флаг полка, одна из представителей организаторов турнира или федерации подошла к украинке с замечанием, рассказал журналист Василий Танкевич в своем Facebook.

Спортсменка сначала проигнорировала ее настойчивое требование, но после таки была вынуждена свернуть знамя.

Диана Петренко завоевала серебро на международном турнире по боксу в Венгрии и вышла на пьедестал с флагом полка "Азов" (фото: скриншот)

"Но какое это имеет значение? Диана своим поступком все равно смогла напомнить миру об украинских героях, которые верим, вернутся домой живыми", - говорится в публикации.

Видео: Диана Петренко из Черкасс развернула флаг полка "Азов" во время награждения в Венгрии на турнире по боксу Bornemissza-2022

Диана Петренко из Черкасс с подругами по сборной Украины болеет за украинских спортсменов на турнире (фото: facebook.com/vasyl.tankevych.3)