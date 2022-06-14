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16-річна українка на турнірі з боксу в Угорщині на п'єдесталі підняла прапор "Азова"

Фото: 16-річна українська боксер розгорнула прапор полку "Азов" на церемонії вручення медалей на турнірі в Угорщині (facebook.com/vasyl.tankevych.3)
Автор: Володимир Костирін

16-річна українка Діана Петренко, яка на міжнародному турнірі з боксу Bornemissza-2022 в Угорщині посіла друге місце, на п'єдесталі під час нагородження розгорнула прапор полку "Азов", щоб таким чином підтримати наших героїчних захисників.

Про це повідомив командир 2-го батальйону "Азов" Дмитро Кухарчук у своєму Telegram.

Діана з Черкас, його вихованка в "Національному корпусі", своїм вчинком висловила подяку легендарним "азовцем", які до останнього захищали Маріуполь від російських окупантів, і зараз разом з іншими воїнами з "Азовсталі" знаходяться в полоні у загарбників.

Також молода спортсменка, вихованка тренера з боксу Сергія Золотаренка, віддала данину поваги пам'яті бійця полку "Азов" Сергія Амброса, ім'я якого в її рідному місті носить спортивний зал Ambroscrossfight Sportclub, в якому тренується дівчина.

16-річна Діана Петренко з Черкас розгорнула прапор полку "Азов" під час нагородження на турнірі з боксу Bornemissza-2022 в Угорщині (фото: скріншот)

Зазначається, що під час вручення медалей, коли Діана розгорнула прапор полку, одна з представників організаторів турніру або федерації підійшла до українки із зауваженням, розповів журналіст Василь Танкевич у своєму Facebook.

Спортсменка спочатку проігнорувала її наполегливу вимогу, проте після таки була змушена згорнути прапор.

Діана Петренко завоювала срібло на міжнародному турнірі з боксу в Угорщині і вийшла на п'єдестал з прапором полку "Азов" (фото: скріншот)

"Але яке це вже має значення? Діана своїм вчинком все одно змогла нагадати світові про українських героїв, які, віримо, повернуться додому живими", - йдеться в публікації.

Відео: Діана Петренко з Черкас розгорнула прапор полку "Азов" під час нагородження в Угорщині на турнірі з боксу Bornemissza-2022

Діана Петренко з Черкас з подругами по збірній України вболіває за українських спортсменів на турнірі (фото: facebook.com/vasyl.tankevych.3)

Раніше ми розповідали, що відомий американський рестлер Джон Сіна зустрівся з фанатом з Маріуполя, будинок якого зруйнували російські окупанти.

Також ми писали, що Олександр Усик, який виїхав з країни готуватися до бою з Джошуа, присвятив вірш Україні.

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