16-летняя экоактивистка из Швеции оказалась дочерью звезды Евровидения

Грета Тунберг, юная экоактивистка из Швеции, вдохновившая миллионы людей в мире выходить на протесты против климатических изменений, оказалась дочерью известной шведской оперной певицы Малены Эрнман, выступившей на Евровидении-2009.

Грета Тунберг с мамой (фото: соцсети)

Стоит отметить, что международный песенный конкурс в 2009 году проходил в Москве после победы в предыдущем году Димы Билана. А в 2012 году Малена Эрнман приезжала в Москву, чтобы дать концерт в филармонии.

Малена Эрнман на Евровидении-2009 (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Грета Тунберг прославилась еще год назад - девочка начала протестовать под шведским парламентом с плакатом с надписью "Школьная забастовка за климат".

А недавно на Генеральной ассамблее ООН выступила с мощным заявлением к мировым лидерам, обвинив их в том, что они украли ее мечты и ее детство.

Грета Тунберг на Генеральной ассамблее ООН (видео: facebook.com)

Ранее мы писали, что поднятие уровня Мирового океана вследствие глобального потепления приведет к масштабным последствиям для нашей планеты и повлечет за собой затопление целых городов, в том числе и в Украине.