16-річна екоактивістка зі Швеції виявилася дочкою зірки Євробачення

Грета Тунберг, юна екоактивістка зі Швеції, яка надихнула мільйони людей у світі виходити на протести проти кліматичних змін, виявилася донькою відомої шведської оперної співачки Малени Ернман, яка виступила на "Євробаченні-2009".

Грета Тунберг з мамою (фото: соцмережі)

Варто відзначити, що міжнародний пісенний конкурс у 2009 році проходив у Москві після перемоги в попередньому році Діми Білана. А в 2012 році Малена Ернман приїжджала в Москву, щоб дати концерт у філармонії.

Малена Ернман на Євробаченні-2009 (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Грета Тунберг прославилася ще рік тому - дівчинка почала протестувати під шведським парламентом з плакатом з написом "Шкільний страйк за клімат".

А нещодавно на Генеральній асамблеї ООН виступила з потужною заявою до світових лідерів, звинувативши їх у тому, що вони вкрали її мрії і дитинство.

Грета Тунберг на Генеральній асамблеї ООН (відео: facebook.com)

Раніше ми писали, що підняття рівня Світового океану внаслідок глобального потепління призведе до масштабних наслідків для нашої планети і потягне за собою затоплення цілих міст, в тому числі і в Україні.