16-летнему мажору из Харькова избрали меру пресечения, и он впервые заговорил

Первые слова Николая об аварии

По словам Николая, ему очень жаль, что все так вышло. Также в помещении суда он отметил, что никогда не скрывался от следствия.

"Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя. Не было такого еще никогда", - сказал подозреваемый.

Судя по ролику, парень выглядит уже не таким уверенным в себе, а растерянным.

Его адвокат, которая заявляла, что за рулем "Инфинити" мог быть не он, не добилась для него домашнего ареста и ближайшие два месяца парень проведет в СИЗО.

Что говорит прокурор

Интересно, что на судебном заседании выступил прокурор. Он сообщил, что Николай после совершения ДТП вел себя дерзко и давал ложную информацию.

По словам прокурора, подросток назывался чужим именем и указал неправильный адрес проживания. Также он пытался сбежать из больницы и вел себя свысока. Именно он позвонил из туалета в полицию и сообщил, что автомобиль угнали. Интересно, зачем он это сделал и на что надеялся.

"Установлено, что Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения он взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив о похищении Infinity. Целью было ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение. По этому факту 27 октября следователи ГУ ЧП Харьковской области внесли данные в Единый реестр досудебного расследования", - заявил прокурор.