16-річному мажору з Харкова обрали запобіжний захід, і він вперше заговорив

Перші слова Миколи про аварію

За словами Миколи, йому дуже шкода, що все так вийшло. Також у приміщенні суду він зазначив, що ніколи не переховувався від слідства.

"Повністю шкодую, що так вийшло. Я ніколи не переховувався від слідства і завжди приходив вчасно. Не було такого ще ніколи", - сказав підозрюваний.

Судячи з ролика, хлопець виглядає вже не таким впевненим у собі, а розгубленим.

Його адвокат, яка заявляла, що за кермом "Інфініті" міг бути не він, не домоглася для нього домашнього арешту і найближчі два місяці хлопець проведе в СІЗО.

Що каже прокурор

Цікаво, що на судовому засіданні виступив прокурор. Він повідомив, що Микола після скоєння ДТП поводився зухвало і давав неправдиву інформацію.

За словами прокурора, підліток називався чужим ім'ям і вказав неправильну адресу проживання. Також він намагався втекти з лікарні і поводився зверхньо. Саме він подзвонив з туалету в поліцію і повідомив, що автомобіль викрали. Цікаво, навіщо він це зробив і на що сподівався.

"Встановлено, що під час перебування в туалеті медичного закладу він взяв телефон та скоїв виклик на номер "102", повідомивши про викрадення. Метою було ввести слідство в оману і відвести від себе підозру. За цим фактом 27 жовтня слідчі ГУ НП Харківської області внесли дані до Єдиного реєстру досудового розслідування", - заявив прокурор.