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16-річному мажору з Харкова обрали запобіжний захід, і він вперше заговорив

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Харків, Четвер 28 жовтня 2021 11:50
16-річному мажору з Харкова обрали запобіжний захід, і він вперше заговорив Миколу Харківського відправили під варту на два місяці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові, відправили до СІЗО на два місяці без права внесення застави, незважаючи на прохання адвоката залишити хлопця під домашнім арештом. Також юнак вперше прокоментував те, що трапилося.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Перші слова Миколи про аварію

За словами Миколи, йому дуже шкода, що все так вийшло. Також у приміщенні суду він зазначив, що ніколи не переховувався від слідства.

"Повністю шкодую, що так вийшло. Я ніколи не переховувався від слідства і завжди приходив вчасно. Не було такого ще ніколи", - сказав підозрюваний.

Судячи з ролика, хлопець виглядає вже не таким впевненим у собі, а розгубленим.

Його адвокат, яка заявляла, що за кермом "Інфініті" міг бути не він, не домоглася для нього домашнього арешту і найближчі два місяці хлопець проведе в СІЗО.

Що каже прокурор

Цікаво, що на судовому засіданні виступив прокурор. Він повідомив, що Микола після скоєння ДТП поводився зухвало і давав неправдиву інформацію.

За словами прокурора, підліток називався чужим ім'ям і вказав неправильну адресу проживання. Також він намагався втекти з лікарні і поводився зверхньо. Саме він подзвонив з туалету в поліцію і повідомив, що автомобіль викрали. Цікаво, навіщо він це зробив і на що сподівався.

"Встановлено, що під час перебування в туалеті медичного закладу він взяв телефон та скоїв виклик на номер "102", повідомивши про викрадення. Метою було ввести слідство в оману і відвести від себе підозру. За цим фактом 27 жовтня слідчі ГУ НП Харківської області внесли дані до Єдиного реєстру досудового розслідування", - заявив прокурор.

Як ми раніше писали, у мережі спливло відео за секунду до трагічної ДТП у Харкові.

Читайте також, що у мережі з'явилося відео з Колею Харківським і його друзями з дня народження.

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