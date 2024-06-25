16 кроків, щоб нарешті розібрати безлад в оселі

Безлад має властивість підкрадатися зненацька - і однієї миті злегка наповнена шафа вже тріщить від спортивного інвентарю, зоотоварів, зламаних приладів і пуховиків. Проте, для того, щоб розібратися з безладом раз і назавжди, потрібний план.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Сформулюйте свою мету

Важко мотивувати себе, якщо ви не можете точно визначити, чому ви щось робите. Тож визначте причину, чому ви звільняєте простір - наприклад, вам потрібне місце для занять йогою.

Крім цього, встановіть кінцевий термін для досягнення своєї мети; це допоможе вам не відвертати увагу від виконання завдання.

Не купуйте безліч органайзерів

Ви не дізнаєтесь, що вам потрібно, доки не зменшите кількість того, що у вас є.

Спочатку варто викинути або пожертвувати непотрібні речі, а потім подивіться, чи можна використати деякі з ваших кошиків і контейнерів для зберігання дрібних речей.

Не купуйте органайзери одразу (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо необхідні ще органайзери, спочатку виміряйте полиці та шухляди - і орієнтуйтеся на заміри.

Почніть з речей "без спогадів"

Речі мають різне емоційне значення, а прив'язаність може ускладнити процес прибирання. Тож краще почніть з того, що не викликає спогадів (велика кількість форм для кексів), і переходьте до більш важливих речей.

Встановіть таймер на 15 хвилин

Радять витрачати лише 15 хвилин - але щодня - на те, щоб розібратися з непотребом.

Це додасть вам впевненості у своїй здатності позбутися непотрібних речей - чим частіше ви будете приймати рішення викинути або пожертвувати щось, тим легше це буде робити.

Вибирайте 5 речей на день

Щодня оглядайте оселю і відкладайте п'ять речей у кошик для пожертв або на смітник. Якщо старих речей небагато, ви можете виносити по одній речі на день; ви все одно позбудетеся близько 30 речей на місяць.

Зосередьтеся на одній точці

Спочатку сфокусуйтеся на одній крихітній ділянці, яку ви можете прибрати за один короткий проміжок часу, наприклад на кухонній шухляді. А потім переходьте до наступної невеликої ділянки.

Зверніть увагу на кількість

Визначте для себе, скільки пар сережок чи шкарпеток - це занадто багато. Порахуйте свою колекцію, щоб побачити перспективу.

Якщо якихось речей багато, деякі з них не використовуються - і навряд будуть. Тож, після визначення "зайвого" ці речі можна продати, викинути або пожертвувати.

Запросіть друзів на допомогу

Компанія, яка підтримує вас під час виконання завдання, може бути надзвичайно мотиваційним фактором. Незалежно від того, чи це фактор відповідальності, чи енергія іншої людини, це може допомогти в розбиранні безладу.

Сфокусуйтеся на тому, скільки місця займає річ

Багато хто з нас боїться викинути щось, думаючи про те, що річ потім знадобиться. Проте, непотрібні речі займають місце, яке можна відвести під щось корисне.

Встановіть "кінцеву дату" зберігання

Якщо боїтеся, що річ може знадобитися, відкладіть її в картонну коробку, позначивши дату, до якої річ потрібно використати - через два тижні, три місяці, рік, коли завгодно.

Не вважайте речі скарбом

Важко розлучатися з сентиментальними речами, такими як перший табель вашої дитини, її дитячі черевички, трофеї зі спортивних змагань.

Але якщо ви збережете всі речі, які коли-небудь щось значили для вас, то які з них будуть справді особливими?

Виберіть головне з наборів

Якщо ви успадкували три шафи бабусиного посуду, це не означає, що ви повинні зберігати їх усі. Виберіть ключові предмети, а решту продайте, пожертвуйте чи викиньте.

Зробіть прибирання веселіше

Домашні справи приносять більше задоволення, коли вони поєднуються з чимось менш виснажливим. Послухайте улюблений плейлист або візьміть улюблений напій з кав'ярні.

Зробіть прибирання веселішим (ілюстративне фото: GettyImages)

Поєднання прибирання з чимось, що ви любите, допоможе асоціювати його з гарними часом - і підвищить продуктивність.

Відкладіть речі-тригери

З нашими речами пов'язано багато емоцій - любов, гордість, горе, гнів тощо. Якщо під час прибирання ви натрапили на щось, що викликає у вас надмірні емоції, радять покласти ці речі в коробку, наклеїти ярлик і перейти до чогось іншого.

Не обов'язково розбиратися з тригерними речами одразу, до них можна повернутися через годину, місяць або пізніше.

Тримайтеся за спогади, а не за речі

Ви можете зберегти моменти, не накопичуючи громіздких сувенірів. Сфотографуйте річ або, ще краще, себе з нею - і збережіть фото (або завантажте на комп'ютер або в хмару).

Поставте речі для викидання чи пожертвувань в незручне місце

Хитрість полягає в тому, щоб поставити цю сумку чи коробку десь, де вона буде заважати, наприклад, біля дверей або на пасажирському сидінні вашого автомобіля.

Таким чином вона постійно буде в полі зору і не втілити в життя заплановане просто не вдасться.