16 шагов, чтобы наконец разобрать беспорядок в доме

Беспорядок имеет свойство подкрадываться неожиданно - и в одно мгновение слегка наполненный шкаф уже трещит от спортивного инвентаря, зоотоваров, сломанных приборов и пуховиков. Однако для того, чтобы разобраться с беспорядком раз и навсегда, нужен план.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Сформулируйте свою цель

Трудно мотивировать себя, если вы не можете точно определить, почему вы что-то делаете. Поэтому определите причину, почему вы освобождаете пространство - например, вам нужно место для занятий йогой.

Кроме этого, установите конечный срок для достижения своей цели; это поможет вам не отвлекаться от выполнения задания.

Не покупайте множество органайзеров

Вы не узнаете, что вам нужно, пока не уменьшите количество того, что у вас есть.

Сначала стоит выбросить или пожертвовать ненужные вещи, а потом посмотрите, можно ли использовать некоторые из ваших корзин и контейнеров для хранения мелких вещей.

Не покупайте органайзеры сразу (иллюстративное фото: Freepik)

Если необходимы еще органайзеры, сначала измерьте полки и ящики - и ориентируйтесь на замеры.

Начните с вещей "без воспоминаний"

Вещи имеют разное эмоциональное значение, а привязанность может усложнить процесс уборки. Так что лучше начните с того, что не вызывает воспоминаний (большое количество форм для кексов), и переходите к более важным вещам.

Установите таймер на 15 минут

Советуют тратить всего 15 минут - но ежедневно - на то, чтобы разобраться с бардаком.

Это придаст вам уверенности в своей способности избавиться от ненужных вещей - чем чаще вы будете принимать решение выбросить или пожертвовать что-то, тем легче это будет делать.

Выбирайте 5 вещей в день

Ежедневно осматривайте дом и откладывайте пять вещей в корзину для пожертвований или на помойку. Если старых вещей немного, вы можете выносить по одной вещи в день; вы все равно избавитесь около 30 вещей в месяц.

Сосредоточьтесь на одной точке

Сначала сфокусируйтесь на одном крошечном участке, который вы можете убрать за один короткий промежуток времени, например на кухонном ящике. А затем переходите к следующему небольшому участку.

Обратите внимание на количество

Определите для себя, сколько пар сережек или носков - это слишком много. Сочтите свою коллекцию, чтобы увидеть перспективу.

Если каких-то вещей много, некоторые из них не используются - и вряд ли будут. Итак, после определения "лишнего" эти вещи можно продать, выбросить или пожертвовать.

Пригласите друзей на помощь

Компания, которая поддерживает вас при выполнении задания, может быть чрезвычайно мотивационным фактором. Независимо от того, фактор ли это ответственности, или энергия другого человека, это может помочь в разборе беспорядка.

Сфокусируйтесь на том, сколько места занимает вещь

Многие из нас боятся выбросить что-нибудь, думая о том, что вещь потом понадобится. Однако ненужные вещи занимают место, которое можно отвести под что-то полезное.

Установите "конечную дату" хранения

Если боитесь, что вещь может понадобиться, отложите ее в картонную коробку, указав дату, к которой вещь нужно использовать - через две недели, три месяца, год, когда угодно.

Не считайте вещи сокровищем

Трудно расставаться с сентиментальными вещами, такими как первый табель вашего ребенка, его детские ботиночки, трофеи по спортивным состязаниям.

Но если вы сохраните все вещи, которые когда-либо значили для вас, то какие из них будут действительно особенными?

Выберите главное из наборов

Если вы унаследовали три шкафа бабушкиной посуды, это не значит, что вы должны хранить все. Выберите ключевые предметы, а остальные продайте, пожертвуйте или выбросьте.

Сделайте уборку веселее

Домашние дела доставляют большее удовольствие, когда они сочетаются с чем-то менее изнурительным. Послушайте любимый плейлист или возьмите любимый напиток из кафе.

Сделайте уборку повеселее (иллюстративное фото: GettyImages)

Сочетание уборки с чем-то, что вы любите, поможет ассоциировать его с хорошим временем - и повысит продуктивность.

Отложите вещи-триггеры

С нашими вещами связано много эмоций - любовь, гордость, горе, гнев и т.д. Если во время уборки вы натолкнулись на то, что вызывает у вас чрезмерные эмоции, советуют положить эти вещи в коробку, наклеить ярлык и перейти к чему-нибудь другому.

Не обязательно разбираться с триггерными вещами сразу, к ним можно вернуться через час, месяц или позже.

Держитесь за воспоминания, а не за вещи

Вы можете сохранить моменты, не накапливая громоздкие сувениры. Сфотографируйте вещь или, еще лучше, себя с ней - и сохраните фото (или загрузите на компьютер или в облако).

Поставьте вещи для выбрасывания или пожертвований в неудобное место

Хитрость состоит в том, чтобы поставить эту сумку или коробку где-нибудь, где она будет мешать, например, у дверей или на пассажирском сиденье вашего автомобиля.

Таким образом, она постоянно будет в поле зрения и не воплотить в жизнь запланированное просто не удастся.