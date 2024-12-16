16 грудня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна лінуватися

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Святий пророк Аггей був одним з 12 малих пророків зі Старого Заповіту. Відповідно до переказів з церковних книг, святий жив приблизно за 500 років до Різдва христового.

Втім, чіткі відомості про життя пророка Аггея відсутні в Святому Письмі. Існують припущення, що Аггей міг народитися в полоні вавилонян, і в юному віці повернутися до Юдеї.

Ймовірно, святий спостерігав початок відбудови Єрусалимського храму та призупинення реставрації. Пророцтва Аггея, адресовані юдейському царю Зоровавелю, були закликом до представників влади продовжити відбудову храму.

Відповідно до передбачень Аггея, причина всіх бід крилася в релігійній байдужості. Крім цього, в пророцтвах святий передбачив звільнення юдейського народу з єгипетського полону. Головні передбачення та застереження Аггея записані в його книгу пророцтв, десяту книгу 12 малих пророків.

В народі до святого могли звертатися по допомогу в звільненні від шкідливих звичок. Пращури вірили, що виконані обіцянки, які були дані 16 грудня, принесуть в оселю удачу та добробут. Однак в зворотному випадку можуть прийти негаразди або витрати.

Народні прикмети цього дня

Яка погода сьогодні, така й буде в квітні

Якщо 16 грудня на склі з'явились візерунки від морозу - холоди триватимуть ще 20 днів

Сьогодні багато снігу та сильний вітер - врожай влітку може бути гіршим, ніж цього року

16 грудня холодно - зима буде з морозами

Якщо сьогодні з'явився іній - на зимові свята буде потеплішання

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до вірувань наших пращурів, сьогодні не слід:

прислухатися до порад незнайомців

влаштовувати банкети

довго дивитися на себе в дзеркало

розмовляти з близькими через поріг

підстригати волосся - може бути невдача

16 грудня тривають заборони Різдвяного посту. Також в цей день не можна лінуватися - інакше наступний рік може бути невдалим.

У кого день ангела сьогодні

За новим стилем сьогодні іменини святкують: Софія, Аркадій, Володимир, Макар, Ілля, Олександр, Микола, Петро, Павло, Семен.

Крім цього, за старим стилем 16 грудня день ангела відзначають: Андрій, Микола, Гаврило, Федір, Георгій, Іван, Сава.