16 декабря: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя лениться

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой пророк Аггей был одним из 12 малых пророков из Ветхого Завета. Согласно преданиям из церковных книг, святой жил примерно за 500 лет до Рождества Христова.

Впрочем, четкие сведения о жизни пророка Аггея отсутствуют в Священном Писании. Существуют предположения, что Аггей мог родиться в плену вавилонян, и в юном возрасте вернуться в Иудею.

Вероятно, святой наблюдал начало отстройки Иерусалимского храма и приостановку реставрации. Пророчества Аггея, адресованные иудейскому царю Зоровавелю, были призывом к представителям власти продолжить восстановление храма.

Согласно предсказаниям Аггея, причина всех бед крылась в религиозном равнодушии. Кроме этого, в пророчествах святой предсказал освобождение иудейского народа из египетского плена. Главные предсказания и предостережения Аггея записаны в его книгу пророчеств, десятую книгу 12 малых пророков.

В народе к святому могли обращаться за помощью в освобождении от вредных привычек. Предки верили, что выполненные обещания, которые были даны 16 декабря, принесут в дом удачу и благополучие. Однако в обратном случае могут прийти неурядицы или расходы.

Народные приметы этого дня

Какая погода сегодня, такая и будет в апреле

Если 16 декабря на стекле появились узоры от мороза - холода продлятся еще 20 дней

Сегодня много снега и сильный ветер - урожай летом может быть хуже, чем в этом году

16 декабря холодно - зима будет с морозами

Если сегодня появился иней - на зимние праздники будет потепление

Что сегодня нельзя делать

Согласно верованиям наших предков, сегодня не следует:

прислушиваться к советам незнакомцев

устраивать банкеты

долго смотреть на себя в зеркало

разговаривать с близкими через порог

подстригать волосы - может быть неудача

16 декабря продолжаются запреты Рождественского поста. Также в этот день нельзя лениться - иначе следующий год может быть неудачным.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю сегодня именины празднуют: София, Аркадий, Владимир, Макар, Илья, Александр, Николай, Петр, Павел, Семен.

Кроме этого, по старому стилю 16 декабря день ангела отмечают: Андрей, Николай, Гавриил, Федор, Георгий, Иван, Савва.