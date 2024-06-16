16 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна займатися випічкою

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Тихон народився у місті Аматунт, що зараз на Кіпрі, в християнській сім'ї. З дитинства був дуже релігійним, проявляв побожність і любов до Бога. Відомий своїм милосердям і співчуттям до нужденних.

Через свої благочестя та доброту, Тихона було обрано єпископом Аматунтським після смерті попередника. Після цього святий допомагав поширювати християнство серед місцевих мешканців, які все ще віддавали шану язичницьким богам. Тихон був відомий своєю мудрістю, терплячістю і любов'ю до парафіян.

Святого Тихона також називають "Чудотворець" завдяки численним дивам, які сталися за його життя і продовжилися після смерті.

Святитель Тихон, єпископ Аматунтський (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 16 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не можна ображатися або думати погане про близьких - всі думки повернуться до вас

не слід займатися випічкою, оскільки це може призвести до фінансових втрат

заборона на лінощі - цей день повинен бути присвячений праці

не варто приймати важливі рішення, адже сьогодні вони не принесуть очікуваного результату.

Натомість сьогодні рекомендується займатися хатніми справами та проводить час з близькими для вас людьми.

Народні прикмети і традиції цього дня

зранку роса на вікнах - до вечора піде дощ

закрутилося листя папороті - до сонячного, спекотного дня

вночі чисте небо та гарно видно Чумацький Шлях - завтра буде гарна погода

йде невеличкий дощ - така погода протримається ще декілька днів

позакривалися квітки - до дощу

ворони сидять насупившись та дивляться в одну сторону - буде сильний вітер

на вечір опустився туман - погода покращиться найближчим часом.

Наші пращури також вірили, що сьогодні усі птахи (окрім солов’я) перестають співати. Тому в народі цей день отримав назву Тихон Тихий.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Михайло, Костянтин, Тихон, Петро.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: