16 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься выпечкой

Сегодня, 16 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого чудотворца Тихона Амафунтского по новому церковному календарю. В народе этот день называют Тихон Тихий.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Тихон родился в городе Аматунте, что сейчас на Кипре, в христианской семье. С детства был очень религиозным, проявлял благочестие и любовь к Богу. Известен своим милосердием и состраданием к нуждающимся.
Из-за своих благочестия и доброты, Тихон был избран епископом Амафунтским после смерти предшественника. После этого святой помогал распространять христианство среди местных жителей, которые все еще чтили языческих богов. Тихон был известен своей мудростью, терпением и любовью к прихожанам.
Святого Тихона также называют "Чудотворец" благодаря многочисленным чудесам, которые произошли при его жизни и продолжились после смерти.
Святитель Тихон, епископ Амафунтский (иллюстрация: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Вместо этого сегодня рекомендуется заниматься домашними делами и проводить время с близкими для вас людьми.
Наши предки также верили, что сегодня все птицы (кроме соловья) перестают петь. Поэтому в народе этот день получил название Тихон Тихий.
Сегодня именины празднуют: Михаил, Константин, Тихон, Петр.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Напомним, недавно мы рассказывали, когда отмечаем Курбан-байрам 2024 , а также что нельзя делать в этот день.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.