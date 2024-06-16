16 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься выпечкой

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Тихон родился в городе Аматунте, что сейчас на Кипре, в христианской семье. С детства был очень религиозным, проявлял благочестие и любовь к Богу. Известен своим милосердием и состраданием к нуждающимся.

Из-за своих благочестия и доброты, Тихон был избран епископом Амафунтским после смерти предшественника. После этого святой помогал распространять христианство среди местных жителей, которые все еще чтили языческих богов. Тихон был известен своей мудростью, терпением и любовью к прихожанам.

Святого Тихона также называют "Чудотворец" благодаря многочисленным чудесам, которые произошли при его жизни и продолжились после смерти.

Святитель Тихон, епископ Амафунтский (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 16 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

нельзя обижаться или думать плохое про близких - все мысли вернутся к вам

не следует заниматься выпечкой, поскольку это может привести к финансовым потерям

запрет на лень - этот день должен быть посвящен труду

не следует принимать важные решения, ведь сегодня они не принесут ожидаемого результата.

Вместо этого сегодня рекомендуется заниматься домашними делами и проводить время с близкими для вас людьми.

Народные приметы и традиции этого дня

утром роса на окнах - к вечеру пойдет дождь

закрутились листья папоротника - к солнечному, жаркому дню

ночью чистое небо и хорошо виден Млечный Путь - завтра будет хорошая погода

идет небольшой дождь - такая погода продержится еще несколько дней

позакрывались цветы - к дождю

вороны сидят нахохлившись и смотрят в одну сторону - будет сильный ветер

к вечеру опустился туман - погода улучшится в ближайшее время.

Наши предки также верили, что сегодня все птицы (кроме соловья) перестают петь. Поэтому в народе этот день получил название Тихон Тихий.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Михаил, Константин, Тихон, Петр.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: