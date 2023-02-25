152 года со дня рождения Леси Украинки: как выглядит дом, в котором выросла поэтесса

25 февраля 2023 исполняется 152 года со дня рождения Леси Украинки. Всемирно известная поэтесса появилась на свет на Волыни в семье дворян. Почти все детство Леся провела в селе Колодежно, что под Ковелем. Именно волынские пейзажи и легенды вдохновили будущую поэтессу на создание легендарной "Лісової пісні".

Фото дома, в котором Леся Украинка провела свое детство и юность, делимся ниже.

Как выглядит дом, в которому росла поэтесса

Литературно-мемориальный музей Леси Украинки в селе Колодяжно создали в 1949 году на территории усадьбы семьи Косачей. Здесь будущая поэтесса жила с 1882 по 1897 год.

Сохранился "Белый дом" с солярием на крыше веранды, который для Леси специально построил отец. А также до сих пор стоит "Серый дом" самого отца. В середине воспроизведен аутентичный интерьер, представлены личные вещи Косачев. На территории усадьбы также построили новое здание, в котором разместили музей.

Этот дом построил отец специально для Леси (фото: travels.in.ua)

Семья Косачей перебралась из Луцка в с. Колодежно в мае 1882 года. Здесь родились младшие сестры и братья Леси - Оксана, Николай и Изидора. Семья очень любила Колодежно и не раз в письмах к друзьям выражала эти чувства.

Как Колодежно повлияло на творчество Леси Украинки

Мировоззрение Леси сформировалось под влиянием легенд волынского края, которые повествовала ей мать - писательница Олена Пчілка. Здесь Леся Украинка начала свой творческий путь, написала около 80 произведений: "Конвалія", "Сафо", "Русалка", "Співак", "ِВ'язень" и другие. Именно здесь Леся составила курс "Древняя история восточных народов", и первый сборник ее стихов готовился к печати также в Колодежном.

Хотя родилась Леся в Новограде-Волынском, однако родным домом считала Колодежно. Здесь она вместе с деревенскими детьми бегала встречать стадо, купаться в озере, втайне от родителей убегала в лес, надеясь встретить мавку.

В домах сохранен интерьер того времени (фото: travels.in.ua)

По воспоминаниям односельчан, Леся не раз вступалась за крестьян перед отцом, когда соседский скот наносил вред посевам. Также она вместе с родными собирала в саду ягоды и фрукты, варила варенье, искала новые рецепты заготовок и т.д.

Именно в Колодежно поэтесса с радостью возвращалась из дальних и длительных путешествий. Однако с этим домом связаны не только радостные воспоминания - здесь Леся на некоторый период была прикована к постели из-за болезни, лежала с загипсованной ногой. В феврале 1907 г. Леся в последний раз побывала в родном селе.

Комната Леси Украинки (фото: travels.in.ua)

В довоенные и доковидные годы музей посещали до 25 тыс. туристов. Сейчас работники учреждения жалуются, что дома находятся в плохом состоянии. На их реконструкцию нужны большие деньги. Смета работ составляет 10 млн. грн.

В доме представлены личные вещи семьи Косач (фото: travels.in.ua)