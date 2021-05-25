Более 150 снимков в день: в 16-й больнице Днепра заработал новейший цифровой рентгенаппарат

Обновленный кабинет с новейшим цифровым рентгенаппаратом начал прием пациентов в городской клинической больнице №16 в Днепре. За день медучреждение делает более 150 снимков больных с различными степенями тяжести.

До этого здесь был аппарат, которому было почти пол века, и аппаратура за это время не обновлялась. Больница принимает пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, более того, сейчас она является опорной в борьбе с коронавирусом.

"Когда поступали больные, были большие сложности с проведением рентгенологических исследований, потому что после того, как делали снимок на старом аппарате, требовалось время, чтобы его проявить, а после снимок разглядывали. Были большие очереди. Поэтому мы обратились к мэру Днепра Борису Филатову и департаменту охраны здоровья Днепровского городского совета: с их помощью установили новейший цифровой рентгенаппарат", - подчеркнул Хасилев.

Сейчас снимки делаются максимум за три минуты, пока врач их описывает, информация передается на компьютер к врачу травмпункта и врачу приемного отделения. Также сразу можно распечатать.

Кроме того, в кабинете сделали и ремонт (его не было более 20 лет), в частности полностью обновили вентиляцию. А для самих работников новое оборудование - это безопасность, считает заведующая рентген-диагностического отделения городской клинической больницы № 16 Лилия Чередниченко, потому что от него идет минимальная доза облучения.

"Когда у нас были старые аппараты, мы делали снимок в полумраке, затем лаборант шел в темную фотолабораторию, там надо было нагружать глаза и проявлять снимок", - добавляет она.