Понад 150 знімків на день: у 16-й лікарні Дніпра запрацював новітній цифровий рентгенапарат

Оновлений кабінет з новітнім цифровим рентгенапаратом розпочав прийом пацієнтів у міській клінічній лікарні №16 в Дніпрі. За день медзаклад робить понад 150 знімків хворих з різними ступенями важкості.

До цього тут був апарат, якому було майже пів століття, і апаратура за цей час не оновлювалася. Лікарня приймає пацієнтів, що потребують невідкладної медичної допомоги, ба більше, наразі вона є опорною у боротьбі із коронавірусом.

"Коли надходили хворі, були великі складнощі з проведенням рентгенологічних досліджень, бо після того, як робили знімок на старому апараті, потребувався час, щоб його проявити, а опісля знімок роздивлялися. Були великі черги. Тому ми звернулися до мера Дніпра Бориса Філатова та департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради: за їх допомогою встановили новітній цифровий рентгенапарат", - наголосив Хасілєв.

Зараз знімки робляться максимум за три хвилини, поки лікар їх описує, інформація передається на комп’ютер до лікаря травмпункту та лікаря приймального відділення. Також одразу можна роздрукувати.

Крім того, у кабінеті зробили й ремонт (його не було понад 20 років), зокрема повністю оновили вентиляцію. А для самих працівників нове устаткування - це безпека, вважає завідувачка рентген-діагностичного відділення міської клінічної лікарні № 16 Лілія Чередниченко, бо від нього йде мінімальна доза опромінювання.

"Коли у нас були старі апарати, ми робили знімок у напівтемряві, потім лаборант йшов у темну фотолабораторію, там треба було навантажувати очі та проявляти знімок", - додає вона.