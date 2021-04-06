В Днепре проведут комплексную реконструкцию двух больниц, - Чернышов
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что в Днепре проведут масштабную реконструкцию пяти коммунальных объектов. Городские власти проведут работы на условиях софинансирования в рамках "Большой стройки".
Об этом Чернышов заявил во время визита в Днепр, передает пресс-служба.
"В 2021 году в рамках проекта "Большая стройка" 5 объектов будут реализованы именно в Днепре. Это демонстрирует мощный потенциал качественного сотрудничества города, области и государства. Я благодарен мэру города и главе ОГА за конструктивный диалог. Бенефициарами достижений этого сотрудничества являются жители города. Днепр заслуживает, чтобы социальная инфраструктура здесь была самой лучшей, и все это - подтверждение этих слов", - сказал Чернышов.
В рамках сотрудничества планируется реализовать пять проектов:
- реконструкцию инженерных сетей и инфекционного корпуса Днепропетровской городской детской клинической больницы №6;
- реконструкцию части хирургического корпуса Клинического объединения скорой медицинской помощи под операционный блок и отделение интенсивной терапии политравмы;
- реконструкцию части терапевтического корпуса Клинического объединения скорой медицинской помощи под Центр острой кардиоваскулярной и цереброваскулярной паталогии;
- реконструкцию админздания по проспекту Слобожанскому, 8 под центр предоставления административных услуг "Прозрачный офис".
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре продолжается комплексная реконструкция детской клинической больницы № 5.