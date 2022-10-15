15 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, прикмети й у кого день ангела

15 жовтня християни вшановують пам'ять святих мучеників Кипріяна та Юстини, які жили в Антіохії в III столітті - преподобні вважаються заступниками від злих чар та захисниками від усякої нечисті. У народі свято відоме під назвою Кипріянів день.

Історія свята та які традиції, повір'я та суворі заборони пов'язані з цією датою - читайте у матеріалі нижче.

Історія та легенди про Кипріяна та Юстину

Як свідчать церковні перекази, і Кипріян, і Юстина спочатку були язичниками, але прийняли Віру в Христа, після чого були піддані жорстоким тортурам і страчені. Сталося це за правління римського імператора Декія.

Кипріян раніше вважався в Антіохії майстерним магом і чаклуном, і одного разу його попросили чарами звести Юстину, яка відкинула ідолопоклонство і стала християнкою. Всі потуги Кипріяна навести на неї пристріт були безсилі, оскільки молитви Юстини захищали її від закляття. Ошелешений чародій пізнав силу істинного Бога, покаявся, публічно спалив усі свої чаклунські книги та охрестився.

Місцевий князь Євтоломій наказав схопити обох і піддати жорстоким мукам, але преподобні терпіли усі тортури, залишаючись неушкодженими. Тоді їх відправили до Нікомедії до царя Клавдія, де Кипріяна та Юстину в 304 році обезголовили мечем.

Зазначимо, що історія про святих мучеників була дуже популярна в Середньовіччі в Європі та знайшла відображення в різних витворах мистецтва. Існує думка, що вона вплинула на створення легенди про Фауста.

Традиції та звичаї в Кипріянів день

За старих часів на українських землях вважали, що ця дата сповнена небезпек, тому що за повір'ям у Кипріянів день бісів полюють на души людей, у яких або похитнулася віра, або розум затуманений частим вживанням спиртного.

Так, предки говорили, що у цей день злі духи можуть довести людину до відчаю та підштовхнути до суїциду.

Щоб відвести будь-які небезпеки від нечисті та закляття, віруючі у це свято ходили до церкви та ставили свічки перед іконами, читали спеціальні молитви-тропарі. Як правило, чоловіки просили заступництва у Кипріяна, а жінки - в Юстини.

Що заборонялося робити цього дня

За старих часів вірили, що 15 жовтня в жодному разі не можна пускати у свій дім чужих людей або тварин, оскільки вони можуть привести за собою хвороби та пристріт. Таке табу пояснюється забобонами, що в цю дату чорти можуть ходити вулицями у вигляді незнайомців або перетворюватися на бродячих тварин.

Зловживання спиртним, а також лайки, сварки та плітки - теж були під особливою забороною. Було повір'я, що в іншому випадку за це загрожує втрата глузду (біла гарячка) або серйозні хвороби та втрата добробуту.

Також не можна 15 жовтня залишати малих дітей без нагляду навіть на короткий час - вірили, що малечу могли сильно налякати біси.

Починати нові важливі справи в цей святковий день вважалося поганим ділом - вважалося, що нічого путнього з цього не вийде.

У кого іменини 15 жовтня

День ангела - іменини - у цю дату відзначають: Василь, Андрій, Анна, Олександра, Іван, Петро, Степан, Борис, Георгій, Костянтин, Михайло.

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