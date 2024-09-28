15 жахливих звичок при прибиранні, які псують весь порядок вдома

Накопичення паперових відходів

Навіть у світі онлайн-рахунків та електронної пошти вдома все одно накопичується гора паперів: журнали, газети, шкільні роботи та інші документи. Не допускайте цього.

Організуйте місце біля входу для зберігання листів, періодичних видань та інших паперових документів. Поставте поруч контейнер для перероблювання або знищувач паперу.

Раз на тиждень сортуйте всі папери та виконуйте необхідні дії: викидайте зайве або фотографуйте дитячі малюнки для збереження.

Залишання мокрих рушників та завісок для душу

Якщо ви хочете менше часу проводити в пральні та очищати плісняву у ванній, не залишайте мокрі завіси в душі зім'ятими, а рушники - на підлозі.

Як радить експерт Кеті Беррі, залишайте кілька сантиметрів між шторою та стіною, щоб повітря могло циркулювати, допомагаючи їй висохнути швидше. Це допоможе уникнути появи плісняви.

Щодо рушників, просто вішайте їх, щоб вони висохли - це дозволить використовувати їх повторно і зменшить кількість прання.

Використання забагато миючого засобу

Багато хто думає, що більше миючого засобу означає краще прибирання. Це хибна думка.

"Ті відео на TikTok, де багато піни, виглядають приємно, але надлишок мила залишає плівку, яка притягує бруд," - пояснює Беррі. Надмірне використання засобу може спричинити хімічні реакції з іншими засобами, утворюючи шкідливі випари.

Використання брудних інструментів для прибирання

Як ви можете отримати чисті результати, якщо використовуєте брудні інструменти? Якщо ваш пилосос забитий пилом, він не буде ефективно працювати. А якщо ганчірка або губка брудні - вони просто розмазують бруд і бактерії.

Після кожного прибирання ретельно очищайте всі інструменти, промиваючи їх гарячою водою і використовуючи дезінфікуючі засоби.

Використання однієї дезінфекційної серветки для всього приміщення

Одноразові дезінфекційні серветки чудово підходять для швидкого очищення раковини у ванній, але вони не містять достатньо дезінфікуючих засобів для всього приміщення.

Щоб забезпечити належний рівень дезінфекції, поверхня повинна залишатися вологою щонайменше чотири хвилини. Тому використовуйте кілька серветок або спеціальні розчини з дезінфікуючими засобами для повноцінного прибирання.

Вологі серветки - це допоміжний інструмент у прибиранні, а не основний (фото: Freepik.com)

Залишання брудного посуду у мийці

Як часто ви відкладаєте миття посуду на потім? А даремно - залишений у мийці брудний посуд стає ідеальним місцем для розмноження бактерій та приваблює комах.

Привчіть усіх членів родини одразу мити або складати посуд у посудомийку.

Ходіння у вуличнім взутті вдома

Проста звичка знімати взуття при вході збереже вам години на прибирання пилу та бруду.

Організуйте зручне місце для зберігання взуття біля входу, щоб цей процес був легшим для всіх членів родини.

Неправильне зберігання засобів для чищення

Замість того, щоб витрачати час на пошуки потрібного засобу для прибирання, зберігайте їх в одному місці та поруч з місцем використання.

Зберігайте засоби для ванної кімнати в переносній місткості під раковиною, а засоби для миття пилу та меблів - разом для швидкого доступу.

Переповнений холодильник

Якщо ви знаєте, що родина не їстиме залишки їжі, навіщо їх зберігати? Зайві продукти лише сприяють росту плісняви та бактерій, роблячи очищення холодильника складнішим.

Незастелена постіль

Навіть якщо кімната чиста, незастелена постіль виглядає неохайно. Привчіться застеляти ліжко щоранку - це допоможе підтримувати порядок у всій кімнаті. Обирайте просту постіль, яку легко заправити, щоб зробити цей процес швидшим.

Незастелена постіль створює візуальне враження хаосу (фото: Freepik.com)

Ігнорування інструкцій

Іноді ми не читаємо інструкції на миючих засобах, через що доводиться витрачати більше часу на додаткове прибирання. Більшість засобів потребують часу для активації інгредієнтів, які руйнують бруд.

Використання занадто агресивних засобів

Надто агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхні та бути шкідливими для здоров'я. Завжди обирайте найм'якші засоби, необхідні для виконання завдання.

Витирати пил останнім

Щоб уникнути повторного прибирання, завжди починайте з витирання пилу, а вже потім пилососьте підлогу. Це дозволить зібрати весь пил з поверхонь на підлозі.

Незавершення завдань

Нам усім знайомі перерви на соцмережі під час прибирання. Намагайтесь завершити одне завдання, перш ніж переходити до іншого.

Нехтувати миттям підлоги

Пол треба мити кожного разу, коли ви прибираєте квартиру. Немає сенсу витирати пил, але не відмивати бруд з підлоги.