15 ужасных привычек при уборке, портящих весь порядок дома

Накопление бумажных отходов

Даже в мире онлайн-счетов и электронной почты дома все равно скапливается гора бумаг: журналы, газеты, школьные работы и другие документы. Не допускайте этого.

Организуйте место у входа для хранения писем, периодических изданий и других бумажных документов. Поставьте рядом контейнер для переработки или уничтожитель бумаги.

Раз в неделю сортируйте все бумаги и выполняйте необходимые действия: выбрасывайте лишнее или фотографируйте детские рисунки для хранения.

Оставление мокрых полотенец и занавесок для душа

Если вы хотите меньше времени проводить в прачечной и очищать плесень в ванной, не оставляйте мокрые занавеси в душе смятыми, а полотенца - на полу.

Как советует эксперт Кэти Берри, оставляйте несколько сантиметров между шторой и стеной, чтобы воздух мог циркулировать, помогая ей высохнуть быстрее. Это поможет избежать появления плесени.

Что касается полотенец, просто вешайте их, чтобы они высохли - это позволит использовать их повторно и уменьшит количество стирки.

Использование слишком много моющего средства

Многие думают, что больше моющего средства означает лучшую уборку. Это заблуждение.

"Те видео на TikTok, где много пены, выглядят приятно, но избыток мыла оставляет пленку, которая притягивает грязь", - объясняет Берри. Чрезмерное использование средства может вызвать химические реакции с другими средствами, образуя вредные испарения.

Использование грязных инструментов для уборки

Как вы можете получить чистые результаты при использовании грязных инструментов? Если пылесос забит пылью, он не будет эффективно работать. А если тряпка или губка грязные - они просто размазывают грязь и бактерии.

После каждого уборки тщательно очищайте все инструменты, промывая их горячей водой и используя дезинфицирующие средства.

Использование одной дезинфекционной салфетки для всего помещения

Одноразовые дезинфекционные салфетки отлично подходят для быстрой очистки раковины в ванной, но они не содержат достаточно дезинфицирующих средств для всего помещения.

Чтобы обеспечить надлежащий уровень дезинфекции, поверхность должна оставаться влажной не менее четырех минут. Поэтому используйте несколько салфеток или специальные растворы с дезинфицирующими средствами для полноценной уборки.

Влажные салфетки - это вспомогательный инструмент в уборке, а не основной (фото: Freepik.com)

Оставление грязной посуды в мойке

Как часто вы откладываете мытье посуды на потом? А зря - оставленная в мойке грязная посуда становится идеальным местом для размножения бактерий и привлекает насекомых.

Приучите всех членов семьи сразу мыть или складывать посуду в посудомойку.

Хождение в уличной обуви дома

Простая привычка снимать обувь у входа сохранит вам часы на уборку пыли и грязи.

Организуйте удобное место для хранения обуви у входа, чтобы этот процесс был проще для всех членов семьи.

Неправильное хранение чистящих средств

Вместо того, чтобы тратить время на поиски нужного средства для уборки, храните их в одном месте и рядом с местом использования.

Храните средства для ванной комнаты в переносной емкости под раковиной, а средства для мытья пыли и мебели вместе для быстрого доступа.

Переполненный холодильник

Если вы знаете, что семья не ест остатки пищи, зачем их хранить? Лишние продукты только способствуют росту плесени и бактерий, делая очищение холодильника сложнее.

Незастеленная постель

Даже если комната чистая, незастеленная постель выглядит неряшливо. Приучитесь застилать кровать каждое утро - это поможет поддерживать порядок во всей комнате. Выбирайте простую постель, которую легко заправить, чтобы сделать этот процесс более быстрым.

Незастеленная постель создает визуальное впечатление хаоса (фото: Freepik.com)

Игнорирование инструкций

Иногда мы не читаем инструкции на моющих средствах, из-за чего приходится тратить больше времени на дополнительную уборку. Большинство средств требует времени для активации ингредиентов, разрушающих грязь.

Использование слишком агрессивных средств

Слишком агрессивные моющие средства могут повредить поверхности и быть вредными для здоровья. Всегда выбирайте самые мягкие средства, необходимые для выполнения задания.

Вытирать пыль в последнюю очередь

Чтобы избежать повторной уборки, всегда начинайте с вытирания пыли, а затем пылесосите пол. Это позволит собрать всю пыль с поверхностей на полу.

Незавершение задач

Нам всем знакомы перерывы на соцсети во время уборки. Старайтесь завершить одну задачу, прежде чем переходить к другой.

Пренебрегать мытьем полов

Пол нужно мыть каждый раз, когда вы убираете квартиру. Нет смысла вытирать пыль, но не отмывать грязь с пола.