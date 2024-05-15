15 травня: чому цей день вважається особливим, у кого День ангела

15 травня 2024 року віряни в Україні відзначають день святого Пахомія Великого. У народі дату ще називаютьПахома Теплого. Вважалося, що саме цього дня розпочиналася справжня літня погода.
Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
Сьогодні, за повір'ями, вважалося, що настає справжнє тепло, тому селяни розпочинали займатися землеробством. У цей час проводили пізнє висівання ячменю та пшениці.
Також дозволялося висаджувати огірки, якщо цього ще не було зроблено, вважаючи, що це сприятиме хорошому врожаю. Проте всі роботи на полі варто було завершити до обіду, інакше результат може бути не задовільним.
Крім того, можна було впорядковувати двір, проводити ремонтні роботи та оновлювати прибудинкові території: ремонтувати, фарбувати, білити тощо.
Іменини 15 травня святкують: Анастасія, Гнат, Дмитро, Макар, Пахом.
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити.
Окрім цього, раніше стало відомо, що у трьох знаків Зодіаку літо почнеться з величезного щастя.