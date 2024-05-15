15 травня: чому цей день вважається особливим, у кого День ангела

Головні традиції цієї дати

Сьогодні, за повір'ями, вважалося, що настає справжнє тепло, тому селяни розпочинали займатися землеробством. У цей час проводили пізнє висівання ячменю та пшениці.

Також дозволялося висаджувати огірки, якщо цього ще не було зроблено, вважаючи, що це сприятиме хорошому врожаю. Проте всі роботи на полі варто було завершити до обіду, інакше результат може бути не задовільним.

Крім того, можна було впорядковувати двір, проводити ремонтні роботи та оновлювати прибудинкові території: ремонтувати, фарбувати, білити тощо.

Що сьогодні робити не можна

Сваритися, висловлювати негативні думки про інших.

Садити на городі після обіду, щоб уникнути проблем з врожаєм.

Витиратися чужим рушником, щоб не залучити проблеми іншої людини.

Залишати посуд брудним.

Дивитися на своє відображення у воді.

Ловити птахів або полювати на них.

Народні прикмети цього дня

Багряний схід сонця передбачав спекотне літо з невеликою кількістю опадів.

Багато павутиння віщувало спекотне літо.

Крик ворони означав хорошу звістку, а скрегіт сороки - прибуток.

Веселка на небі обіцяла ясну погоду у майбутньому.

Теплий день обіцяв успішну риболовлю.

Квіти на ялівці вказували на час для сівби ячменю, а рясні сережки на осиці - на врожай овсу.

Іменини 15 травня святкують: Анастасія, Гнат, Дмитро, Макар, Пахом.