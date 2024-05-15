15 мая: почему этот день считается особенным, у кого День ангела

15 мая 2024 верующие в Украине отмечают день святого Пахомия Великого. В народе дату еще называют Пахома Теплого. Считалось, что в этот день начиналась настоящая летняя погода.
Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
Сегодня по поверьям считалось, что наступает настоящее тепло, поэтому селяне начинали заниматься земледелием. В это время проводили позднее посев ячменя и пшеницы.
Также разрешалось высаживать огурцы, если это еще не было сделано, считая, что это будет способствовать хорошему урожаю. Однако все работы на поле следовало завершить до обеда, иначе результат может быть не удовлетворительным.
Кроме того, можно было приводить в порядок двор, проводить ремонтные работы и обновлять придомовые территории: ремонтировать, красить, белить и т.д.
Именины 15 мая празднуют: Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом.
Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда самые главные поминальные дни года и что нужно сделать.
Кроме того, ранее стало известно, что у трех знаков Зодиака лето начнется с огромного счастья.