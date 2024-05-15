15 мая: почему этот день считается особенным, у кого День ангела

Главные традиции этой даты

Сегодня по поверьям считалось, что наступает настоящее тепло, поэтому селяне начинали заниматься земледелием. В это время проводили позднее посев ячменя и пшеницы.

Также разрешалось высаживать огурцы, если это еще не было сделано, считая, что это будет способствовать хорошему урожаю. Однако все работы на поле следовало завершить до обеда, иначе результат может быть не удовлетворительным.

Кроме того, можно было приводить в порядок двор, проводить ремонтные работы и обновлять придомовые территории: ремонтировать, красить, белить и т.д.

Что сегодня делать нельзя

Ссориться, выражать негативные мнения о других.

Сажать на огороде после обеда, чтобы избежать проблем с урожаем.

Вытираться чужим полотенцем, чтобы не привлечь проблемы другого человека.

Оставлять посуду грязной.

Смотреть свое отражение в воде.

Ловить птиц или охотиться на них.

Народные приметы этого дня

Багряный восход солнца предполагал жаркое лето с небольшим количеством осадков.

Много паутины предвещало жаркое лето.

Крик вороны означал хорошее известие, а скрежет сороки – прибыль.

Радуга на небе обещала ясную погоду в будущем.

Теплый день обещал успешную рыбалку.

Цветы на можжевельнике указывали на время для сева ячменя, а обильные серьги на осине - на урожай овса.

Именины 15 мая празднуют: Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом.