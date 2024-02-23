13 нових українських пісень, які заслуговують твоєї уваги

Наприкінці лютого українські артисти знову дарують нам хвилю потужної музики. Список пісень цього тижня вражає своєю різноманітністю: від щемливих балад до енергійних потенційних хітів.

Океан Ельзи - “Відповідь”

Святослав Вакарчук і Ко на другі роковини повномасштабної війни випустили нову пісню. Вона про біль, пам'ять, довічну вдячність і складний й довгий шлях до Перемоги. Більше про композицію читайте на РБК-Україна.

KOLA - "Міліметр"

Ця пісня - сповідь жінки, яка зізнається в шаленому коханні до чоловіка, в тому, що без нього вона відчуває себе незахищеною...

Bah.roma - "Ю"

Роман Бахарєв знову підкорює серця щирою піснею про кохання, яка точно відгукнеться усім слухачам. "Ю" - це мелодійна балада, яка демонструє унікальне поєднання душевного вокалу та захоплюючих мелодій артиста, натхненних особистим досвідом та емоціями.

Our Atlantic - "На глибині"

Це воєнний альбом, це сплав реальних, задокументованих історій барабанщика гурту Олексія та авторської музики - звучна хроніка його бойового досвіду, під час битви за Київ.

"Ми створили культурний проєкт, який спонукає слухачів до роздумів і осмислення травматичного досвіду війни, адже кожен переживає його індивідуально. А також ми намагаємось стимулювати діалог про майбутнє України, до якого кожен з нас має докластися в тій чи іншій мірі", - розповідають музиканти.

Роман Скорпіон - "Солдат"

Співак презентував потужну роботу, у якій уособив рідних братів, які зараз у лавах ЗСУ.

“Нещодавно моя родина пережила тяжкий період - ми втратили зв’язок з одним із моїх рідних братів, які служать на “нулі”. Декілька тижнів ми не знали, що з ним… Всі ці нестерпно довгі дні ми молили Бога лише про одне: щоб брат повернувся живим. І саме в цей період я написав цю пісню - це концентрат моїх емоцій та переживань, які знайшли вихід в цій композиції. Вона про моїх братів, Івана та Юрія, а також про всіх захисників і захисниць, яких чекають вдома рідні”, - розповів Роман.

MASHA DANILOVA - Навіщо (bandura version)

Онука секретаря РНБО Олексія Данілова до другої річниці повномасштабного вторгнення записала акустичну версію свого хіта у супроводі артиста Національної капели бандуристів Володимира Трибеля, який наразі є військовим.

Пісня Маші пронизана особистими переживаннями, які переслідували її з 24 лютого, а також висловлює підтримку всім українцям, які чекають на повернення своїх захисників з передової.

NAYA - "Про тебе думаю"

Нова пісня про справжнє дівоче кохання, про романтику та почуття. Ця пісня стане ковтком натхнення для тих, хто ніяк не наважується зізнатися у своїх відчуттях, та хто має на думці довести щирість своїх намірів.

DDEVA - "Рідні люди"

Новий трек співачки з Дніпра присвячений її загиблому другу.

"Ця пісня написана в пам'ять про друга нашої сім'ї, хрещеного батька нашої дочки, священника, батька двох дітей - Богдана Каплуна, який пішов на війну та загинув, захищаючи нашу землю”, - розповіла артистка.

KUGATESSA - “Перша”

Дует моделі Саші Кугат та мультиінструменталіста Богдана Кириченка випустив дебютний сингл. Це історія про страх перед коханням та про травми, що повертаються разом із почуттями.

KHAYAT - “Псальма"

За словами співака, ця пісня є "духовним здобутком та певним внеском у памʼять про тих, кого ми втратили і продовжуємо втрачати щодня".

DOVI і SKOFKA - "Один день потому"

Ідея пісні в тому, що треба цінувати кожну хвилину життя тут і зараз, бо ми не в змозі повернути час назад. Тож не потрібно жаліти і триматися за минуле. Бо той час, який ми проживаємо колись, теж стане спогадом і саме від нас залежить, яким він має бути.

Granat Garden - "СЦСЦ"

Ця пісня написана від імені персонажа трікстера, що висміюючи сучасні згубні тенденції людських патернів поведінки демонструє до якої соціальної деградації можна прийти. Ця жвава пісня закликає до критичного мислення, протестного духу та готовності до дій.

КАЖАННА - "Шиншила"

Це історія про двох несумісних людей. Це та сама історія, коли "хороші дівчата" шукають собі "поганих хлопців". А ще - це переспів пісні Тіни Кароль. Отакий симбіоз...