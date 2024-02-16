16 свіжих українських пісень, які треба послухати прямо зараз

З початку лютого українська музична сцена радує слухачів новими композиціями, які залишають незабутнє враження. Цього тижня ця тенденція продовжується.

РБК-Україна (проект Styler) обрав для вас 16 гарних нових українських пісень, які можна сміло додати у свій плейлист.

Антитіла - "Ти саме та"

Ця пісня - присвята не лише коханим, а й спільній для усіх Батьківщині: саме тій, якій небо триматимемо і по колу співатимемо, що любимо.

Саша Чемеров - "Сльози"

Артист впевнений: "всі мають право полегшувати свій біль слізьми, не зважаючи на реакцію оточуючих". Бо "сльози вгамовують біль, очищують, допомагають позбутися стресу та його наслідків".

"Сльози це не прояв слабкості, це провідник сили. Будьте сильними, плачте", - додає Чемеров.

Паліндром - "Сансет"

Співак каже, що коли писав цей трек, згадалась якась алегорія зі зламаною рукою: щоб втішити травмованого, ми малювали сонце на його гіпсі.

"Десь так само всі ми зараз поламані, але гіпс цього разу більших масштабів. Хочеться, аби хтось на ньому намалював сонце", - додає Паліндром.

KOZAK SIROMAHA - "Віра"

"Ми народжуємося з програмою, яка називається "Доля". Але лише тільки з вірою ми можемо її змінити, бо як ми бачимо доля у всіх різна та неповторна. Її можна змінити лише за допомогою віри. Без віри людині ніяк. Хтось вірить у Бога, хтось вірить, що його немає. Але це все віра. Без віри людина взагалі не може діяти. Я вірю, та й роблю свою справу в надії з любов'ю", - коментує свій новий трек співак.

Оля Полякова - "ЩНеПЯС"

У новій роботі артистка приміряла не тільки новий колір волосся, а й перевтілилася у рок-легенду Фредді Мерк’юрі. Така трансформація стала яскравою ілюстрацією рядків із пісні Олі: "Щоб не плакати - я сміюсь" і "поранену душу сміхом лікую".

Макс Барських - "SLAY"

"Коли співаю її, наче перетворююсь в іншу людину, бо у кожного є в середині свій slay", - говорить про пісню артист.

Yurii Retrograde - "Let You Go"

RnB/Soul співак із Києва ділиться своєю історією про те, що часто ми не готові приймати всю ту любов, яку нам щиро дають.

Chico & Qatoshi - "Картьє"

Дует випустив новий хіт. Тут є все, що притаманне творчості цього популярного тандему.

Wellboy & Parfeniuk - "Забий"

Цей кліп - візуальна історія про нерозділене кохання.

Нікіта Кісельов - "В полоні"

Романтик презентував свою нову чуттєву пісню, головна ідея якої - віра у вічне кохання, яке не знає меж та перешкод, яке витримує випробування часом і відстанню.

Ivan NAVI - "Біжи по небесах"

Сильна, справжня і актуальна сьогодні пісня. Вона відгукується в серці кожного і кожної, кому не вистачає близької людини…

Karoon - "Storm"

Електронний дует із Києва презентував трек, від якого вас трошки "поштормить".

Schmalgauzen - "Айстри"

Хочеться плакати від такої прекрасної пісні. Ця композиція - частинка нового міні-альбому гурту, який називається "La Dame Blanche".

Потап - "Дочекайся"

Нова пісня репера присвячується українкам, які очікують повернення своїх чоловіків та синів, братів та батьків додому з війни.

СКАЙ - "Кохана"

Олег Собчук впевнений, що кохання - це те потужне почуття, здатне зробити людство кращим і врятувати цей світ. Головне вірити, бажати і робити відповідні дії.

Blockbaby - "Berachain"

Це експериментальна робота, яка поєднує в собі гумор з однієї сторони, але і прихований сенс про досягнення цілей з іншої.